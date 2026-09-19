ETV Bharat / bharat

ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ମୋବାଇଲ ମିଳିବାରୁ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର

ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।

Students protest outside the IIT Bombay
ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ((ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 19, 2026 at 11:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ମୁମ୍ବାଇ: ଜୀବନ ହାରିଲେ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେର ଏନର୍ଜି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର । ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଜବତ ହେବା ପରେ ସେ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ।

ଅଶାନ୍ତ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ କ୍ୟାମ୍ପସ

ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସମସ୍ତେ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ସହପାଠୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଆଶ୍ବସନା ଦିଆଯାଉଛି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣା ପରେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ANI ର ସୂଚନାନୁସାରେ ଡିସିପି ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ନାଲାୱାଡେ କହିଛନ୍ତି ‘‘ ଆଇଆଇଟିରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ କିଛି ଛାତ୍ର ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଆଇଆଇଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଛାତ୍ର ଏବେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି’’।

ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରଣୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ଆମେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠୁ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛୁ । ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ । କେବଳ ଏହି ବର୍ଷ ଚାରୋଟି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଗତ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି, ଏହା ପଛର କାରଣ କଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସରମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କେବଳ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଡିନ୍, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ’’ ।

ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ହାରିଲେ

ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଚାଟ ଜିପିଟିରେ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ। ଏହା ଧରା ପଡିବା ପରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସର ଓ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାଉନସେଲିଂ କରି ଏହା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ନିଜ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମକୁ ଫେରିଥିଲେ। ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ରୁମରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ହାତ ମିଳାଇଲେ IIT ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ IIT (ISM) ଧାନବାଦ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ IIT ଗୌହାଟି କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଜୀବନ ହାରିଥିବା ସନ୍ଦେହ

TAGGED:

IIT BOMBAY CAMPUS
IIT BOMBAY STUDENT PROTEST
ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ ଛାତ୍ର
ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ କ୍ୟାମ୍ପସ
IIT BOMBAY STUDENT DIES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.