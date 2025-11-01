ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ନୁହେଁ, ପହଞ୍ଚିଲା ଡ୍ରୋନ: 'ମୋନ୍ଥା' ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଲା ଔଷଧ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କଲା IIIT କୁର୍ଣ୍ଣଲ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ଡ୍ରୋନ । ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔଷଧ ଓ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ।
Published : November 1, 2025 at 2:57 PM IST
Drone Relivers Relief Operation ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବାତ୍ଯା ମୋନ୍ଥା ପରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା । ବନ୍ଯା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ, ବିପନ୍ନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଡ୍ରୋନ । IIIT କୁର୍ଣ୍ଣଲର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ଡ୍ରୋନ୍ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ସହାୟତା କରିଛି ।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଡ୍ରୋନ :
ବାତ୍ଯା ମୋନ୍ଥା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ତାଣ୍ଡବଲୀଳା ଦେଖାଇଛି । ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗୁଣ୍ଡଲାକମା ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗେଟ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର 12ଟି ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ କୋଠାପଟନମ୍, ମାଡିପାଡୁ ଓ ନଗୁଲୁପାଲପାଦୁ ମଣ୍ଡଳର ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଅଙ୍ଗୋଲ-ଚିରାଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟତ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ବନ୍ୟାପାଣି ଭରି ଯିବାରୁ ବହୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କାମରେ ଆସିଛି ।
IIIT କୁର୍ଣ୍ଣଲ ଦ୍ବାରା ବିକଶିିତ:
IIIT କୁର୍ଣ୍ଣଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବିଭାଗର ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ନୂତନ ଡ୍ରୋନର ବିକାଶ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଏବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ସେନାବାହିନୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ତଥା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉପକରଣ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହି ଡ୍ରୋନରେ ମାଇକ୍ରୋ ଫୋନ୍, କ୍ୟାମେରା ଓ ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓ କଲିଂ ଭଳି ସୁବିଧା ରହିଛି । ଡ୍ରୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପାରିବେ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଯା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ ।
ଡ୍ରୋନରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା:
ଡ୍ରୋନକୁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ନଗୁଲୁପାଲପାଦୁ ମଣ୍ଡଳ ମଦିଲାପାଲପାଡୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ଡ୍ରୋନରେ ଥିବା ମାଇକ୍ରୋ ଫୋନ ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଠିକ ସମୟରେ ସହାୟତା ପଠାଯାଇଥିଲା ।
ତତ୍କାଳୀନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦିଏ:
IIIT କୁର୍ଣ୍ଣଲ ପ୍ରଫେସର କ୍ରିଷ୍ଣନାୟକ ଓ ନାଗରାଜୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଡ୍ରୋନ ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ବହୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ତଥା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉପକରଣ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ । ଡ୍ରୋନ ଜରିଆରେ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ଯୋଗୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସକ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ମଧ୍ଯାୟ ସମ୍ଭବ। "
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କିପରି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ମନୁଷ୍ୟର ସହଭାଗିତା ସଫଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏହି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଉଦ୍ଭାବନ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି । ବନ୍ଯାପାଣିରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ନ ପହଞ୍ଚିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ଡ୍ରୋନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛି । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଭ ସଂକେତ।