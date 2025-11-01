ETV Bharat / bharat

ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ନୁହେଁ, ପହଞ୍ଚିଲା ଡ୍ରୋନ: 'ମୋନ୍ଥା' ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଲା ଔଷଧ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କଲା IIIT କୁର୍ଣ୍ଣଲ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ଡ୍ରୋନ । ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔଷଧ ଓ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ।

Drone reached flood affected areas of AP provides emergency aids and medicine
Drone reached flood affected areas of AP provides emergency aids and medicine (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 1, 2025 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Drone Relivers Relief Operation ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବାତ୍ଯା ମୋନ୍ଥା ପରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା । ବନ୍ଯା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ, ବିପନ୍ନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଡ୍ରୋନ । IIIT କୁର୍ଣ୍ଣଲର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ଡ୍ରୋନ୍ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ସହାୟତା କରିଛି ।

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଡ୍ରୋନ :

ବାତ୍ଯା ମୋନ୍ଥା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ତାଣ୍ଡବଲୀଳା ଦେଖାଇଛି । ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗୁଣ୍ଡଲାକମା ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗେଟ୍‌କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର 12ଟି ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ କୋଠାପଟନମ୍, ମାଡିପାଡୁ ଓ ନଗୁଲୁପାଲପାଦୁ ମଣ୍ଡଳର ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଅଙ୍ଗୋଲ-ଚିରାଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟତ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ବନ୍ୟାପାଣି ଭରି ଯିବାରୁ ବହୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କାମରେ ଆସିଛି ।

Drone reached flood affected areas of AP provides emergency aids and medicine
Drone reached flood affected areas of AP provides emergency aids and medicine (ETV Bharat)

IIIT କୁର୍ଣ୍ଣଲ ଦ୍ବାରା ବିକଶିିତ:

IIIT କୁର୍ଣ୍ଣଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବିଭାଗର ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ନୂତନ ଡ୍ରୋନର ବିକାଶ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଏବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ସେନାବାହିନୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ତଥା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉପକରଣ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହି ଡ୍ରୋନରେ ମାଇକ୍ରୋ ଫୋନ୍, କ୍ୟାମେରା ଓ ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓ କଲିଂ ଭଳି ସୁବିଧା ରହିଛି । ଡ୍ରୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପାରିବେ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଯା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ ।

ଡ୍ରୋନରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା:

ଡ୍ରୋନକୁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ନଗୁଲୁପାଲପାଦୁ ମଣ୍ଡଳ ମଦିଲାପାଲପାଡୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ଡ୍ରୋନରେ ଥିବା ମାଇକ୍ରୋ ଫୋନ ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଠିକ ସମୟରେ ସହାୟତା ପଠାଯାଇଥିଲା ।

Drone reached flood affected areas of AP provides emergency aids and medicine
Drone reached flood affected areas of AP provides emergency aids and medicine (ETV Bharat)

ତତ୍କାଳୀନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦିଏ:

IIIT କୁର୍ଣ୍ଣଲ ପ୍ରଫେସର କ୍ରିଷ୍ଣନାୟକ ଓ ନାଗରାଜୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଡ୍ରୋନ ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ବହୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ତଥା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉପକରଣ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ । ଡ୍ରୋନ ଜରିଆରେ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ଯୋଗୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସକ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ମଧ୍ଯାୟ ସମ୍ଭବ। "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଇସ୍ରୋ-ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ବର ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗତିଶୀଳତାର ହେବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କିପରି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ମନୁଷ୍ୟର ସହଭାଗିତା ସଫଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏହି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଉଦ୍ଭାବନ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି । ବନ୍ଯାପାଣିରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ନ ପହଞ୍ଚିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ଡ୍ରୋନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛି । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଭ ସଂକେତ।

