CISCE ଦଶମ, ଦ୍ୱାଦଶ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ: ପାସ୍ ହାର ୯୯%, ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁଅଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଝିଅ
CISCE ICSE, ISC ଫଳାଫଳ 2026 ପ୍ରକାଶ କରିଛି । 3.6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ ଅନଲାଇନରେ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ।
Published : April 30, 2026 at 4:50 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE) ଆଜି 2026 ପାଇଁ Indian Certificate of Secondary Education (ICSE) ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ Indian School Certificate (ISC) ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି । 3.6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି । ପାସ୍ ହାର ଶତକଡା 99%ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ।
CISCE ICSE ଏବଂ ISC ୨୦୨୬ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ୯୯% ରୁ ଅଧିକ ପାସ୍ ହାର, ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି ।
ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍: cisce.org ଏବଂ results.cisce.org ରୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୋରକାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍କସିଟ୍ ମଧ୍ୟ DigiLocker ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।
📢 Results Now Live!— DigiLocker (@digilocker_ind) April 30, 2026
Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE),
ICSE & ISC Year 2026 Examination results are now available on DigiLocker Result Page.
ଏହି ବର୍ଷ ICSE ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ 2.6 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ISC ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ICSE ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ISC ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 12ରୁ ଏପ୍ରିଲ 6 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।
ପାସ୍ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନ
ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ISC (ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ) ପାସ୍ ହାର 99.13 ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଝିଅମାନେ 99.48 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପୁଅମାନେ 98.81 ପ୍ରତିଶତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି, ICSE (ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ) ପାସ୍ ହାର 99.18 ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଝିଅମାନେ 99.46 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କ ସଫଳତା ହାର 98.93 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ।
ଏହି ବର୍ଷ 2,957ଟି ସ୍କୁଲ ICSE ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ 2,58,721 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 1,37,503 ପୁଅ (53.15 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ 1,21,218 ଝିଅ (46.85 ପ୍ରତିଶତ) ଥିଲେ।
ISC ପାଇଁ 1,553ଟି ସ୍କୁଲ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 1,03,316 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥିଲେ । 54,118 ପୁଅ (52.38 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ 49,198 ଝିଅ (47.62 ପ୍ରତିଶତ) ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ।
CISCE ତଥ୍ୟ ସାରା ଭାରତରେ ଦୃଢ଼ ଆଞ୍ଚଳିକ ଫଳାଫଳ ଦର୍ଶାଉଛି । ISCରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି, ଏହାର ପାସ୍ ହାର 99.87 ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ପାସ୍ ହାର 99.55 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ।
ICSEରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ 99.85 ପ୍ରତିଶତ ସହିତ ଆଗରେ ଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ 99.81 ପ୍ରତିଶତ ସହିତ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି । ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରେକର୍ଡ କରିଛି ।
CISCE ଏହାର ବିବିଧ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲା । ICSE 67ଟି ବିଷୟକୁ କଭର କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 20ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷା, 14ଟି ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେହିପରି ISC ପରୀକ୍ଷା 45ଟି ବିଷୟରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 13ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଏବଂ ବହୁବିଧ ବିଦେଶୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ