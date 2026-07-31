IB ଅଧିକାରୀ ଅଙ୍କିତ ଶର୍ମା ହତ୍ୟା ମାମଲା: ପୂର୍ବତନ AAP କାଉନସିଲର୍ ତାହିର ହୁସେନଙ୍କ ସହ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ
୨୦୨୦ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ବେଳେ ଆଇବି ଅଧିକାରୀ ଅଙ୍କିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କର୍କରଡୁମା କୋର୍ଟର ରାୟ; ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦାବି ଖାରଜ କରି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀର କର୍କରଡୁମା ଅଦାଲତ।
Published : July 31, 2026 at 5:48 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୦ ମସିହାର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ସମୟରେ ଆଇବି (ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ) ଅଧିକାରୀ ଅଙ୍କିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀର କର୍କରଡୁମା ଅଦାଲତ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବତନ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP) କାଉନ୍ସିଲର ତାହିର ହୁସେନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।
ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିବା ବେଳେ ଅଦାଲତ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ଅଦାଲତ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଭିଯୋଗ ପକ୍ଷ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଯେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ସଂଶୋଧନ କିମ୍ବା ପୁନର୍ବାସର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।
ଅତିରିକ୍ତ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ପ୍ରବୀଣ ସିଂହ ଦଣ୍ଡର ପରିମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ। କର୍କରଡୁମା ଅଦାଲତରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ତାହିର ହୁସେନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ରାୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟରୁମ୍ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆଇନଜୀବୀ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଯୁଗ୍ମ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏବଂ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅଫ୍ ପୋଲିସ (DCP) ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଏହି ମାମଲାରେ ଅଦାଲତ ଜୁଲାଇ ୧୩ ତାରିଖରେ ତାହିର ହୁସେନ, ନାଜିମ, କାସିମ, ଆନାସ ଏବଂ ଜାଭେଦଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ।
- ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦାବି ଖାରଜ କଲେ ଅଦାଲତ
ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଣାଣିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ୫ ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦାବି କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ "ବିରଳରୁ ବିରଳତମ" (Rarest of Rare) ଶ୍ରେଣୀର ଅପରାଧ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ଓକିଲ ମଧୁକର ପାଣ୍ଡେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଇବି ଅଧିକାରୀ ଅଙ୍କିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୟା ଦେଖାଇ ନଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଦୟା ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ଦୟା ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ। ଅଙ୍କିତଙ୍କ ପ୍ରତି କେହି ଦୟା କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇନଥିଲା।"
ତେବେ ଅଦାଲତ ଏହି ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଅପରାଧଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ଏବଂ ସମାଜକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅଭିଯୋଗ ପକ୍ଷ ଦୋଷୀମାନେ କେବେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ ଯେ, ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ "ପଶୁ ପରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା", ଯାହା ସମାଜକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା।
- ପୂର୍ବରୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ଅଦାଲତ
ଜୁଲାଇ ୧୩ରେ କର୍କରଡୁମା ଅଦାଲତ ତାହିର ହୁସେନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ; ହସିନ ଓରଫ ମୁଲ୍ଲାଜି ଓରଫ ସଲମାନ, ସମୀର ଖାନ, ଫିରୋଜ, ଗୁଲଫାମ, ଶୋଏବ ଆଲମ ଓରଫ ବବି ଏବଂ ମୁନ୍ତାଜିମ ଓରଫ ମୁସାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଥିଲେ।
ରାୟରେ ଅଦାଲତ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାହିର ହୁସେନ ଏକ ଭାରୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ବେଆଇନ ସମାବେଶର ଅଂଶ ଥିଲେ, ଯାହା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ମନୋଭାବ ନେଇ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦଙ୍ଗା, ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ, ଲୁଟପାଟ କରିବା ପରେ ଅଙ୍କିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ "ନିର୍ମମ ଏବଂ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ" କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା।
ଅଦାଲତ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ବେଆଇନ ସମାବେଶର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପରିଣାମରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ।
- ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ୩ ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଅନୁସାରେ, ୨୪ ଓ ୨୫ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୦ରେ ତାହିର ହୁସେନ ନିଜ ଘର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ମସଜିଦରୁ ଚାନ୍ଦବାଘ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହିଂସ୍ର ଜନସମୂହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ହିଂସାକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଖଜୁରୀ ଖାସ୍ରେ ଥିବା ଅଙ୍କିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ତାହିର ହୁସେନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜନସମୂହ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ନାଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଅଙ୍କିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆଘାତର ୫୧ଟି ଚିହ୍ନ ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ତାହିର ହୁସେନଙ୍କୁ ଏହି ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (IPC)ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ହତ୍ୟା, ଅପହରଣ, ଦଙ୍ଗା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବେଆଇନ ସମାବେଶ ସମେତ ଏକାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣାଯାଇଥିଲା।