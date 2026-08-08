'ହନି ଟ୍ରାପ୍'ରେ IAF ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର୍! ଗୋପନୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୂଚନା ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ
ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋପନୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ; ସରକାରୀ ଗୁପ୍ତ ଆଇନ(OSA) ଅଧୀନରେ ମାମଲା ଦାୟର, ତଦନ୍ତ ଜାରି।
Published : August 8, 2026 at 5:59 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ଲିକ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (IAF)ର ଜଣେ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେଲ୍ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଫିସିଆଲ ସିକ୍ରେଟ୍ ଆକ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ କଥିତ ସୂଚନା ଲିକ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନେଟୱର୍କର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।
ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗିରଫ ଏକ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତଚର ନେଟୱର୍କ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଏହି ନେଟୱର୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଣନୈତିକ ସାମରିକ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଜୋର ଦେଇ କହିଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ଅପରେଟିଭ୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ‘ହନି ଟ୍ରାପ୍’ ଅପରେସନ୍ରେ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ନିଜର ଜଣେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରୁଥିବା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇନ୍ଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉକ୍ତ ଡିଭାଇସ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର କହିବା କଥା ଯେ, ମେ ୩୧ ତାରିଖ ରାତିରେ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। IAFର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଦିଆଯିବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଗିରଫ ମେ ମାସରେ ହୋଇଥିଲା, ପୋଲିସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟରେ ସୂଚନା ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛି।
ପୋଲିସ କହିଛି, “ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଗିରଫ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ତିହାର ଜେଲ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତରେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ସୂଚନା ଓ ଗୋପନୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ସେୟାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସରକାରୀ ଗୁପ୍ତ ଆଇନ (Official Secrets Act) ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।”
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଜଣେ ମହିଳା ଉକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳା ଜଣକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଥିଲେ। ପରେ ସେ ସାମରିକ ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧି ଓ ମୁତୟନ ସମ୍ପର୍କିତ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଏବଂ ସୂଚନା ସେୟାର କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଡିଜିଟାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ “ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ତଥ୍ୟ” ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଜଣେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆପ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଏହି ପ୍ରକାରର ଆପ୍ ସାଧାରଣତଃ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ସ୍ପାଇୱେର୍ କିମ୍ବା ରିମୋଟ୍-ଆକ୍ସେସ୍ ମାଲୱେର୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଭାଇସ୍ରୁ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିବା, ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ।
ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ମାନଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କ୍ ଥାଇପାରେ। ତେବେ ସମଗ୍ର ନେଟୱର୍କ ଏବଂ କଥିତ ଗୁପ୍ତଚରଗିରି ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସରକାରୀ ଗୁପ୍ତ ଆଇନ (Official Secrets Act) ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏବେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେଲ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ସେୟାର କରାଯାଇଛି, ତାହା ଜାଣିବା ସହ ଏହି ନେଟୱର୍କରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତର ପରିସରରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ସମ୍ପର୍କ, ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ସନ୍ଦେହଜନକ ଆପ୍ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଛି।
ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।