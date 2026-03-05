ETV Bharat / bharat

ଆସାମରେ ବାୟୁସେନାର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ସୁଖୋଇ 30 ନିଖୋଜ

ଆସାମରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ସୁଖୋଇ 30 MKI ନିଖୋଜ । ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପରେ ରାଡାର୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ।

SUKHOI 30 MKI MISSING ASSAM
ସୁଖୋଇ 30 ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 5, 2026 at 11:23 PM IST

ତେଜପୁର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ସୁଖୋଇ 30 ସହ ବାୟୁସେନାର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ । ଆସାମରେ ଏକ ସୁଖୋଇ 30 MKI ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନର ରାଡାର୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ବିମାନ ସହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଗୌହାଟିର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପିଆରଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିମାନଟିର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଏକ ବାୟୁସେନା ଦଳ ପଠାଯାଇଛି । କାର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି Su-30 MKI ରାଡାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପିଆରଓ କହିଛନ୍ତି," ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ସୁଖୋଇ 30 ବିମାନ ରାଡାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହରାଇଛି । ପରିସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବାୟୁସେନା ଦଳ ପଠାଯାଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ବିମାନଟି କାର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ରାଡ଼ାର୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ବାୟୁସେନା ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଦଳକୁ ବିମାନକୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଘଟଣାର ପରିସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।"

ରାଫେଲ ପରେ, Su-30MKI ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ । ଏହା ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭିଯାନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, Su-30MKI ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନରେ ଏକମାତ୍ର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ।

"ସୁପର ସୁଖୋଇ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ସୁଖୋଇ-30 MKIକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯାଉଛି। 2040 ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ଷମତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ । 63,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 84ଟି ବିମାନକୁ ସ୍ୱଦେଶୀ AESA ରାଡାର, ନୂତନ ଏଭିଓନିକ୍ସ, ଆଧୁନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସୁଟ୍ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର (ଯେପରିକି ବ୍ରହ୍ମୋସ) ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକାଳ 25-30 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

