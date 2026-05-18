ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛି ଯେ ଦେଶ ଏବେ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ: ଅମିତ ଶାହ

କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଡିଆରଜି ଏବଂ କୋବ୍ରା ବାଟାଲିଅନ ବିନା, ଭୟଙ୍କର ନକ୍ସଲବାଦକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାନ୍ତା ।"

Union Home Minister Amit Shah at the public programme in Bastar (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 18, 2026 at 10:26 PM IST

ବସ୍ତର(ଛତିଶଗଡ଼): କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭିଯାନ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏକଦା ଆତଙ୍କବାଦର ରାଜତ୍ୱରେ ଥିବା ବସ୍ତର ଏବେ ନକ୍ସଲବାଦ ମୁକ୍ତ ।

ଶାହା ସୋମବାର ଛତିଶଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ । ନେତାନାରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ବସ୍ତରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ।" ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମାଓବାଦୀମାନେ ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ।

ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନରେ ଆମ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ବଳିଦାନକୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । "ଯେତେବେଳେ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଭାରତର ଇତିହାସ ଲେଖାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଯବାନମାନଙ୍କ ସାହସର ଗାଥା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବ," ବୋଲି ଶାହ କହିଛନ୍ତି ।

"ସେମାନେ ସ୍କୁଲ, ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୋମା ପକାଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି । ନକ୍ସଲବାଦର ଅନ୍ତ ପରେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି । ବସ୍ତରରେ ରାସ୍ତାର ଏକ ନେଟୱାର୍କ ବିଛାଯାଉଛି । ବସ୍ତରର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବେ," ବୋଲି ଶାହ କହିଛନ୍ତି ।

ପୂର୍ବରୁ ଶାହ ୪୦୦ଟି ନୂତନ ୧୧୨ ଡାଏଲ୍ ଯାନ ଏବଂ ୩୩ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋରେନସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତା'ପରେ ସେ ଜଗଦଲପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କିରଣ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶର୍ମା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ।

ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ସେ ନେତାନାର ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭୂମିଗତ ସ୍ଥିତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲେ । ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନକ୍ସଲବାଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖା ଦେଇଥିଲେ, ଅନେକ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ । "କିନ୍ତୁ ମାତା ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏହା ସଫଳ ହୋଇଛି । ଆଜି ଆମେ ସେବା ଡେରା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆମର 70ଟି ସୁରକ୍ଷା ଶିବିରକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସୁବିଧା ଶିବିରରେ ପରିଣତ କରୁଛୁ । ଏହି ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାର୍ବଜନୀନ ସୁବିଧା ଶିବିରରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧା ବସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ରାୟପୁର ଯାତ୍ରା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିବ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ମାଓବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇରେ 'ନିଆଦ ନେଲାନାର' ଯୋଜନାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। "ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା । ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅନେକ କଠୋର ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

Union Home Minister Amit Shah flagging off the112 vehicles in Raipur (ETV BHARAT)

ନେତାନାର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଅମିତ ଶାହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବସ୍ତରର ବିକାଶରେ କୌଣସି କସରତ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ । "ବସ୍ତରର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାୟପୁରକୁ ଅନୁକରଣ କରାଯିବ । ରାୟପୁରରେ ଯାହା କାମ କରାଯାଇଛି, ଏଠାରେ ବସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରାଯିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ରାୟପୁର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ," ବୋଲି ସେ ସମାବେଶକୁ କହିଥିଲେ ।

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବସ୍ତରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଗାଈ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ।

ଶାହ 'ଉଜାର ବସ୍ତର' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ, ବସ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେବୁ ନାହିଁ । ସେ ନକ୍ସଲବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବିନା ଏହି ସଫଳତା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା । ବିଶେଷକରି ଡିଆରଜି ଏବଂ କୋବ୍ରା ମାଓବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଭୁଲାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ସହ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସାମିଲ ଯବାନମାନେ ଶାହଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ସେମାନଙ୍କର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ ।

ଜଣେ ମହିଳା ଡିଆରଜି କନଷ୍ଟେବଳ ନିକିତା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆବୁଝମାଡ଼ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି । "ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ଆମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି । ଆମେ ବସ୍ତରରେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛୁ । ମୁଁ ତିନିରୁ ଚାରିଟି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାସଭାରାଜୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏନକାଉଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

The 112 vehicles flagged off by the Union Home Minister (ETV BHARAT)

ନକ୍ସଲବାଦର ନିରାକରଣରେ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶାହା ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ । ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକରେ ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ତେଲଙ୍ଗାନା, ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନକ୍ସଲ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ନିୟୋଜିତ BSF, CRPF, ITBP, DRG, SSB, ଏବଂ NIA, NTROଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ । ଶାହ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଏବଂ ପି ସୁନ୍ଦରରାଜଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ।

ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାରେଗୁଟ୍ଟା ପାହାଡ଼ରେ କରାଯାଇଥିବା ଅପରେସନ ବ୍ଲାକ ଫରେଷ୍ଟକୁ କେବେ ଭୁଲିହେବ ନାହିଁ । "ନକ୍ସଲମାନେ ସେଠାରେ ହଜାର ହଜାର ମାଇନ୍ ପୋତିଥିଲେ । ଯଦି ଅପରେସନ ବ୍ଲାକ ଫରେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଭାରତକୁ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଓ ସାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଛତିଶଗଡ଼ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ । ନକ୍ସଲବାଦୀମାନେ ବସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ରାସ୍ତା ବିକାଶକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ । ପୂର୍ବ ସରକାର ନକ୍ସଲବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇରେ କୌଣସି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ନଥିଲେ । ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ, ଆମର ଯବାନମାନେ ବସ୍ତରକୁ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଯୋଜନା ଏବଂ ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ।"

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

