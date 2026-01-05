ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା; ତାମିଲନାଡୁରୁ ଯୁବକ ଗିରଫ
ଆମେରିକାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା । ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ । ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ ।
Published : January 5, 2026 at 4:34 PM IST
Nikitha Godishala Murder In US ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ହତ୍ୟା । ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରୁ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା କଲମ୍ବିଆ ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ପୋଲିସ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିକିତା ଗୋଡ଼ିଶାଳା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ନିକିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ଅର୍ଜୁନ ଶର୍ମା ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ର ନିକିତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅର୍ଜୁନ, ନିକିତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଫ୍ଲାଟମେଟ୍ ଥିଲା ।
The Embassy is in contact with the family of Ms. Nikitha Godishala and is extending all possible consular assistance. The Embassy is also following up the matter with the local authorities. @MEAIndia— India in USA (@IndianEmbassyUS) January 4, 2026
ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା:
ହାଇଦ୍ରାବାଦର 27 ବର୍ଷୀୟା ନିକିତା ଗୋଡ଼ିଶାଳା ଆମେରିକାରେ ଡେଟା ଆଣ୍ଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆନାଲିଷ୍ଟ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଗତ ଜାନୁଆରୀ 2ରେ ଆମେରିକାର ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏଲିକୋଟ ସିଟିରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ହାୱାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟି ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନିକିତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ଅର୍ଜୁନ ଶର୍ମାଙ୍କ କଲମ୍ବିଆ ସ୍ଥିତ ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତଲାସ ସମୟରେ ନିକିତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି । ପୋଲିସ ମୃତଦେହରେ ଛୁରାମାଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ନିକିତାଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା ।
ହତ୍ଯା ପରେ ଆମେରିକା ଛାଡି ଭାରତ ଚାଲିଆସିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ:
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ନିକିତାଙ୍କ ଫ୍ଲାର୍ଟମେଟ୍ 26 ବର୍ଷୀୟ ଅର୍ଜୁନ ଶର୍ମା ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ପୋଲିସରେ ଏକ ନିଖୋଜ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଅର୍ଜୁନ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନିକିତାଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ଦେଖିଥିଲେ । ପରେ ନିକିତା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ, ଅର୍ଜୁନ ଶର୍ମା ପୋଲିସରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ଦିନ ହିଁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଆମେରିକା ଛାଡି ଭାରତ ପଳାଇଯାଇଛନ୍ତି । ପରଦିନ, ପୋଲିସ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସେଠାରୁ ନିକିତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆମେରିକା ପୋଲିସ ନିକିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରେଷ୍ଟ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲା ।
ତାମିଲନାଡୁରୁ ଗିରଫ:
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତକୁ ଆଧାର କରି, ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଯେ, ଡିସେମ୍ବର 31 ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ ନିକିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଅର୍ଜୁନ ଶର୍ମାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ଫେଡେରାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ପରେ ଇଣ୍ଟରପୋଲ୍ ପୋଲିସ ଅର୍ଜୁନ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ନିକିତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି । ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ନିକିତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ।
ନିକିତାଙ୍କ ବାପା ଆନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ନିକିତା ଗୋଡିଶାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବାପା ଆନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅର୍ଜୁନ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ଝିଅ ସମେତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଧାରରେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା । ନିକିତାଙ୍କ ବାପା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅର୍ଜୁନ ନିକିତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ନଥିଲେ, ବରଂ ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଫ୍ଲାଟମେଟ୍ ଥିଲେ।
ଆନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି "ଅର୍ଜୁନ ଶର୍ମା ନିକିତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଫ୍ଲାଟମେଟ୍ ଥିଲେ । ନିକିତା ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ । ଅର୍ଜୁନ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଧାରରେ ନେଉଥିଲା । ମୋ ଝିଅ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା । ନିକିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ କାରଣ ଥାଇପାରେ ।"
ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ:
ଆନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନୂଆବର୍ଷର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିକିତାଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ଆନନ୍ଦଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ନିକିତା ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରଫେସନାଲ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଏହାସହ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରି, ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଝିଅର ମୃତଦେହକୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ