ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ପୁଣେ-ମୁମ୍ବାଇ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡର; ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟାରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯାତ୍ରୀ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ପୁଣେ-ମୁମ୍ବାଇ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡର DPR ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ରେଳ କରିଡର 671 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ 12ଟି ଷ୍ଟେସନ ରହିବ ।
Published : May 18, 2026 at 4:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଯାତାୟତ ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ପୁଣେ-ମୁମ୍ବାଇ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡର । ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟାରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯାତ୍ରୀ । ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 12 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରାୟ 15 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡର ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ 300 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାତ୍ରା କରି ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ।
ଜାତୀୟ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (NHSRCL) ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଯେ, ସର୍ଭେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ (DPR) ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି କରିଡର ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ବୁଲେଟ୍ (ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍) ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 2 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 3 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି, 35.30 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଏକ ଭୂତଳ ରାସ୍ତା ଯାହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତିନୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଏହି କରିଡରର ଖଣ୍ଡାଲା ଘାଟ ସେକ୍ସନରେ, 13ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାହାଡ଼ ଦେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖନନ କରାଯିବ, ଯାହା ମୋଟ 24 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡର ନିର୍ମାଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ସିଷ୍ଟମ ପରି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଉଚ୍ଚ ଟ୍ରାକ୍ ସଦୃଶ ହେବ । ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଭୂତଳ ଅଂଶ ଏବଂ ନଦୀ କ୍ରସିଂ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।
ଗତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 9ଟି ରାଜ୍ୟରେ 7ଟି ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର 3ଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କରିଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ବେଳେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ପୁଣେ-ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ NHSRCL ଏହାର DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ପୁଣେ-ମୁମ୍ବାଇ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ କରିଡରର ମୋଟ ଲମ୍ବ ୬୭୧ କିଲୋମିଟର । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୯୩ କିଲୋମିଟର (୧୪%) ତେଲେଙ୍ଗାନା ମଧ୍ୟରେ, ୧୨୧ କିଲୋମିଟର (୧୮ %) କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ ୪୫୭ କିଲୋମିଟର (୬୮ %) ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ।
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଷ୍ଟେସନଗୁଡିକ:
- ତେଲେଙ୍ଗାନା: ବିକାରବାଦ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ (କୋକାପେଟ)
- କର୍ଣ୍ଣାଟକ: କଲାବୁରାଗି
- ମହାରାଷ୍ଟ୍ର: ଭିକ୍ରୋଲି, ଥାନେ, ନାଭି ମୁମ୍ବାଇ, ଲୋନାଭାଲା, ପିମ୍ପ୍ରି-ଚିଞ୍ଚୱାଡ, ପୁଣେ, ବାରାମାଟି, ପନ୍ଦରପୁର ଏବଂ ସୋଲାପୁର
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିବ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ପରିସର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେସନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ କୋଠା, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ 247 ଏକର ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ NHSRCL ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଜମି ଯୋଗାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୋମାଟିରେଡ୍ଡି ଭେଙ୍କଟ ରେଡ୍ଡୀ (Minister for Roads and Buildings) ଏବଂ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ରାମକୃଷ୍ଣ ରାଓ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ବିକାଶ ରାଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିବରଣୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି NHSRCL ।
ପ୍ରଥମେ କୋକାପେଟ୍ ଏବଂ ଭିକାରାବାଦକୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶମଶାବାଦକୁ ତାଲିକାରେ ଯୋଡା ଯାଇଛି । NHSRCL ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଭିକାରାବାଦ ଏବଂ କୋକାପେଟରେ ଷ୍ଟେସନ କୋଠା ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୋଟ 247 ଏକର ଜମି ଆବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ଏହାସହ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ଡିପୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।
ନିର୍ମାଣ ହେବ ମୋଟ ୧୦୧ଟି ସେତୁ:
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମାର୍ଗରେ ମୋଟ ୧୦୧ଟି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୩ଟି ଷ୍ଟିଲ୍ ସେତୁ ହେବ । ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ୨୯ଟି ବୃହତ୍ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଚାର ଚାଲିଛି । ବିଶେଷକରି, ମୂଳା-ମୁଥା ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ୩୬୦ ମିଟର ଲମ୍ବା ସେତୁ, ଭୀମା ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ୨୮୦ ମିଟର ସେତୁ ଏବଂ ବୋରି ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ୨୨୫ ମିଟର ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ।
ଏହି ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଦୈନିକ 63,494 ଲୋକ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 2041 ସୁଦ୍ଧା 95,050, 2051 ସୁଦ୍ଧା 1,22,727 ଏବଂ 2061 ସୁଦ୍ଧା 1,52,092 ରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
କୋକାପେଟ୍ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ପର୍କରେ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ (କୋକାପେଟ୍ ନିଓପୋଲିସ୍) 0.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ମାତ୍ର 0.01 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗମପାଲ୍ଲି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ 13 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ।
ପ୍ରତି ଟ୍ରେନ୍ରେ ରହିବ ୧୬ଟି କୋଚ୍:
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ୧୬ଟି କୋଚ୍ ରହିବ ଏବଂ ମୋଟ ୧,୨୧୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିବ । ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଥାନେ ଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଡିପୋ ଏବଂ କର୍ମଶାଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ସେହିପରି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆଉ ଏକ ଡିପୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ଏହାସହ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଏକ ଅପରେସନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରାଯାଇଛି ।