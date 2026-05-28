ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରୋପୱେ ସିଷ୍ଟମ !

ବାରାଣସୀ ଭଳି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରୋପୱେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ।

HYDERABAD ROPEWAY PROJECT
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରୋପୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 28, 2026 at 8:41 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରୋପୱେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ, ଏବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରୋପୱେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର । ଫଳରେ ଏହି ରୋପୱେ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ଯାତ୍ରୀ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଏଥିପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି (UMTA) ବାରାଣସୀ ମଡେଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ।

ବାରାଣସୀ ରୋପୱେ ମଡେଲ ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ରୋପୱେ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରୋପୱେକୁ ଏକ ଗଣ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ରେଳ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ ନିକଟସ୍ଥ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଏକ ରୋପୱେ ସର୍କିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ତେବେ ସରକାର ଅଧିକାଂଶ ବୋଝ ଉଠାଇ ନ ପାରି, ସରକାରୀ-ଘରୋଇ ସହଭାଗୀତା (PPP) ମଡେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।

ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ, ରୋପୱେ 2 କିଲୋମିଟର ଆକାଶ ମାର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଦୁର୍ଗ ଏବଂ କୁତୁବ ଶାହି ସମାଧି ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ଏହାସହ ନେହେରୁ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଆଡ଼କୁ ନେଟୱାର୍କକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ମୋଟ ପ୍ରାୟ 6 କିଲୋମିଟର ହେବ । ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ IT କରିଡର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ରୁଟ୍ ସହିତ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଧ ଏବଂ ସଞ୍ଜିବୈୟା ପାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋପୱେ କରିଡର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ।

ଏହି ରୋପୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଛୋଟ ଦୂରତା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ସମୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ରାସ୍ତା ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାଏ । ପ୍ରକୃତରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରୋପୱେ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି । ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । ଯଦି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବ।

ବାରାଣସୀରେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଗୋଦୌଲିଆ ଚୌକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3.8 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପାଇଁ ରୋପୱେ କାମ ଚାଲିଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ଷ୍ଟେସନ ଅଛି । ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ 96,000 ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଉଛି । ହାରାହାରି, ରୋପୱେ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା 16 ମିନିଟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ।

