କୁଏତ-ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ବୋମା ଧମକ, ମୁମ୍ବାଇରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ

ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅବତରଣ ପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ନେଇ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ।

Hyderabad-Bound IndiGo Flight Diverted To Mumbai Due To Bomb Threat, Lands Safely
କୁଏତ-ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ବୋମା ଧମକ, ମୁମ୍ବାଇରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ (ANI (File Photo))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 2, 2025 at 1:17 PM IST

Updated : December 2, 2025 at 2:53 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବୋମା ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ । କୁଏତରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସୁଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଛି । ବମ୍‌ ସ୍କ୍ବାଡ ବିମାନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବିମାନଟି ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ ଆସିଥିଲା । ପରେ ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅବତରଣ କରିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ବ ବିମାନରେ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିସ୍ଫୋରକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ।" ଇଣ୍ଡିଗୋର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି 'ପ୍ରୋଟକଲ ଅନୁସରଣ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । '

ଏୟାରବସ୍‌ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ବିମାନ 6E1234 ଆଜି ସକାଳ 6ଟା 30 ମିନିଟରେ ମୁମ୍ବାଇର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 288 ଯାତ୍ରୀ ଓ 6 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ଧର୍ମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିମାନକୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ବିମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ବିମାନରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରକ ଜିନିଷ ମିଳିନଥିଲା । ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।

ନଭେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ରାଜବୀ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବାହାରିନ-ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିମାନରେ ବୋମା ଥିବା ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ତାହା ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ପରେ ଏହା ମିଛ ଖବର ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା ।

Last Updated : December 2, 2025 at 2:53 PM IST

