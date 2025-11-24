କେୱାଇସି ଅପଡେଟ ନାମରେ ସାଇବର ଠକେଇ: ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ..ସମସ୍ତଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ହ୍ୟାକ କରିନେଲେ
ସାଇବର ଠକମାନେ APK ପାଇଲ୍ସ ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି । SBI ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲଡରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ମେସେଜ ।
Published : November 24, 2025 at 4:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଇବର ଠକମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ରଣନୀତି ବଦଳେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ବି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ସାଇବର ଠକ । ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଓଟିପି ଶେୟାର ନ କରିବା ନେଇ ଲୋକେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏବେ ସାଇବର ଠକମାନେ ସିଧାସଳଖ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ହ୍ୟାକ କରି କରି ନେଉଛନ୍ତି । ଆଜି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ସାଇବର ଠକେଇ ହେଉଛି । କାଲି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ପାରନ୍ତି ସାଇବର ଠକ ।
ଏମିତି ଆସିଥିଲା ମ୍ୟାସେଜ
ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ସାଇବର ଠକମାନେ APK ପାଇଲ୍ସ ନାମରେ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ଠକମାନେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି-‘ଆଧାର ଏବଂ ନୋ ୟୋର କଷ୍ଟମର (KYC) ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ ନ କରିବା କାରଣରୁ ଆଜି ରାତିରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ କରୁଛୁ । ତୁରନ୍ତ ତଳେ ଦେଇଥିବା ଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଲିକ କରି ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଲୋଡ କରନ୍ତୁ।’
ଏପରି ମେସେଜ ରବିବାର ଦିନ ଟିମ SBI ନାମରେ ଏକାଧିକ ହ୍ୱାଟ୍ସ ଆପ ଗ୍ରୁପକୁ ଆସିଥିଲା । ଏସବିଆଇରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଡରରେ ଏହି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ କ୍ରିମିନାଲଙ୍କ କବ୍ଜାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଏହି ମେସେଜ ଗୋଟିଏ ଫୋନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୋନକୁ ପଠା ଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ପରେ ଗୋଟିଏ ଚେନରେ ଏହା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅଧିକାରୀ, ମିଡିଆ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍ଗ ସମେତ ସାଙ୍ଗ,ସାଥୀ ଏପରିକି ଛାତ୍ରମାନେ ବି ସାମିଲ ହେଇଗଲେ । ହେଲେ ଏହା ଏକ ଠକେଇ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଅନେକ ଲୋକ ଏ ନେଇ ପୋଲିସ ଏବଂ 1930ର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ବି ହ୍ୟାକ କରିନେଲେ
ପରେ ଜଣାପଡିଥିଲା, ରାଜ୍ୟରେ ମିଡିଆ ସହ ଜଡିତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ବି ହ୍ୟାକ କରି ନେଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ । ଏହିପରି ସାଇବର ଠକମାନେ SBI KYC ନାମରେ APK ଫାଇଲ୍ସ ସେୟାର କରୁଥିଲେ । ତେବେ SBI ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଏହି ବିଭାଗର ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ,ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ପଠାଯାଇଛି । ସାଇବର ପୋଲିସ ଏହି APK ଫାଇଲ୍ସ ନ ଖୋଲିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।
ତେଲେଙ୍ଗାନା ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟୁରୋ ଏହି APK (ଏଣ଼଼୍ଡ୍ରଏଡ ଏପ୍ଲିକେଶନ ପ୍ୟାକେଜ)ଠାରୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ପାରିବେ ସେ ନେଇ କେତେକ ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସାଇବର କ୍ରାଇମଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ
-ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଫାଇଲ ଇନଷ୍ଟଲ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ କଣ କରିବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ-
- ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଡାଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ସେଟିଂକୁ ଯାଇ APK ଆପକୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- କୌଣସି ଆଣ୍ଟି ଭାଇରସ ଆପ ହ୍ୱାରା ଫୋନକୁ ପୁରା ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ ।
- ବ୍ୟାକିଂ ଆପ୍ସ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଇମେଲ ଆକାଉଣ୍ଟର ପାସୱାର୍ଡ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ମେସେଜ, କଲଲଗ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ଜାକସ୍ନ ଏବଂ ଇମେଲ ଲଗଇନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାରବାର ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଯହି ଏହି ଆପ ଅନଇନଷ୍ଟଲ ହେଉନି ତେବେ ଫୋନକୁ ସେଫ ମୋଡରେ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଏହାକୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ।
- ଯହି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ଠକାମି ହୋଇଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ କରିଦେବା ଉଚିତ । 1930କୁ କଲ କରି ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
