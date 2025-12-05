ଶହ ଶହ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବାତିଲ; DGCAର ଭର୍ତ୍ସନା ପରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଲିଖିତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା
Published : December 5, 2025 at 1:11 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଆଜିକାଲି ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସାରା ଦେଶରେ ଶହ ଶହ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମୋଟ ୧୯୧ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଥିବା ଦେଖି, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA) ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହାପରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ଯେ, ପରିସ୍ଥିତି ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ "ଆନ୍ତରିକ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା" କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ, ବିମାନ କମ୍ପାନୀ "ଯେତେଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି।"
Delhi Airport issues a passenger advisory: All IndiGo domestic departures stand cancelled till midnight today. Operations for all other carriers remain as per schedule. pic.twitter.com/FBApK1im6r— ANI (@ANI) December 5, 2025
ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି ରହିବ।
ଇଣ୍ଡିଗୋ ଲିଖିତ ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି
ଇଣ୍ଡିଗୋ କହିଛି ଯେ, ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଇଣ୍ଡିଗୋର ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। "ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଆମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ," ବୋଲି ଏହା କହିଛି । MOCA, DGCA, BCAS, AAI ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବିଳମ୍ବର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିମାନରେ ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଉଛୁ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ https://goindigo.in/check-flight-status.html ରେ ସର୍ବଶେଷ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ହୋଇଥିବା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଗଭୀର ଭାବେ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି।
The last two days have seen widespread disruption across IndiGo’s network and operations. We extend a heartfelt apology to all our customers and industry stakeholders who have been impacted by these events. IndiGo teams are working diligently and making all efforts with the…— IndiGo (@IndiGo6E) December 4, 2025
ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି
ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଗଭୀର ଭାବେ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ (IGI) ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଗୁରୁତର ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଇଣ୍ଡିଗୋ ସକାଳ ଠାରୁ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଭୟ ରୁଟରେ ମୋଟ 150ଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 75ଟି ଯିବାକୁଥିବା ଏବଂ 75ଟି ଆସୁଥିବା ଉଡ଼ାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
DGCAର ଭର୍ତ୍ସନା
ଇଣ୍ଡିଗୋର ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ, DGCA ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହା ବିମାନ କମ୍ପାନୀକୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମାଗିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, 1,232ଟି ଉଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 755ଟି କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, 92ଟି ATC ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ, 258ଟି ବିମାନବନ୍ଦର କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ 127ଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଏକ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି, DGCA ସେବା ଉନ୍ନତି, ଅଧିକ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି।
ଇଣ୍ଡିଗୋର ଅଛି 400ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ
ଇଣ୍ଡିଗୋ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଏବଂ ଦ୍ରୁତତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହାର 400ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତିଦିନ 2,300ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ପରିଚାଳନା କରେ। ଏହି ବାହକ କମ୍ପାନୀ 90+ ଘରୋଇ ଏବଂ 45+ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସଂଯୋଗ କରେ। 2024ରେ ଏହା 58ଟି ବିମାନ ଯୋଡ଼ିଛି ଏବଂ FY25ରେ 118 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ସମ୍ପ୍ରତି 2025 Skytrax World Airline Awards ରେ 'ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ' ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି।
