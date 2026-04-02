ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଦେଶ: ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଛି ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ ପାଠ, ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି

ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିିଛି । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 2, 2026 at 4:29 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଧୂମଧାମରେ ​​ପାଳନ କରାଯାଉଛି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ । ସାରା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସବୁଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଛି । ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ପୁରୋହିତ ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି । ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ା କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିରରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ:

ପ୍ରୟାଗରାଜର ବଡ଼େ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗ୍ୱାଲିୟରର ମାନସପୁରାଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଚିକ୍କଡପାଲିରେ ଥିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ।

ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍‌ର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ତୁଘଲକାବାଦ ଗାଁର ପ୍ରାଚୀନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ, ଭକ୍ତମାନେ ସକାଳ 5ଟାରୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଇନ ଲଗାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀ ଡିସିପି ରାଜା ବାନ୍ଥିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲାରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିର ଅଛି । ଗୋଟିଏ କାଶ୍ମୀର ଗେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାରଘାଟ ୱାଲେ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର । ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନରସିଂହ ହନୁମାନ ଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର । ଏହି ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏଥିପାଇଁ, ଆମେ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ କରିଛୁ । ଦୁଇଟି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଟ୍, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ବୈଠକ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କେହି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ । ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ନଜର ରଖାଯିବ ।"

