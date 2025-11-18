'ଜଳ ବଦଳାଇଲା ଗାଁ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର', ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ୍ସ ବିଜେତା ଜଳମାତା ଆମଲା ରୁଇଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା
ଜଳ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦକ୍ଷେପ, ଶିକ୍ଷା ଏହାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଏବଂ ଫଳାଫଳରେ ସମ୍ମାନ ହାସଲ ହୁଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଜଳମାତା ଆମଲା ଅଶୋକ ରୁଇଆ ।
Published : November 18, 2025 at 5:35 PM IST
Amla Ashok Ruia Jal Mata ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜଣେ ନାରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ତଥା ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ । ଆଜି 79 ବର୍ଷରେ ଉପନୀତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ୍ ଚଞ୍ଚଳ ଓ କିପରି ଆହୁରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ସଦାସର୍ବଦା ତତ୍ପର । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମଲା ଅଶୋକ ରୁଇଆ । ସେ ନିଜେ କାମ କରିଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ 'ଜଳ ମାତା' ଭାବେ ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ୍ସ 2025 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ପାଣିକୁ ନେଇ ଏକ ସାଧାରଣ ଲଢେଇ ନୁହେଁ । ଏହା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ମନୁଷ୍ୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଏକ ବିଚାର କିପରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ତାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ।
ପ୍ରେରଣା:
ଏପରି ଜନ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରେରଣା ବିଷୟରେ 1990 ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣାକୁ ଆମଲା ଅଶୋକ ରୁଇଆ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି,"1990 ମସିହାର ଶେଷ ଭାଗରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ କୃଷକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ତଥା ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଓ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି ଦୁଃସମୟରେ ମୋ ଶ୍ବଶୁରଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୃଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲା । ହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାକି ରହିଯାଉଥିଲା । କାରଣ ଏପରି ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଅସୁବିଧା ସମାଧାନ ନଥିଲା । ଏହା କେବଳ କ୍ଷତ ଉପରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ସଦୃଶ ଥିଲା ।"
ରାଜସ୍ଥାନର ମରୁଡ଼ି ଉଜାଗର କରିଥିଲା ଏକ ନୂତନ ବିଚାର:
ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ମରୁଡ଼ିକୁ ପାଣିର ଅଭାବ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆମଲା ଅଶୋକ ରୁଇଆ ଏହାକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଭାବେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ । ସେ ସେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥିଲେ । ସେ କ୍ବଚିତ ହିଁ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ମାତ୍ର ସେଦିନ ଟିଭିରେ ରାଜସ୍ଥାନ ମରୁଡ଼ିର ଚିତ୍ର ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା । ଯାହା ଆମଲାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା । ଜଣେ ମହିଳା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତୀବ୍ର କିରଣରେ ଫଟା ଟାଙ୍ଗରା ଭୂମି ଉପରେ ଥାକ ଥାକ ପାଣି ଭରିବା ହାଣ୍ଡି ଧରି ଲୋମିଟର କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା କେବଳ ପାଣିର ଅନ୍ବେଷଣରେ ଚାଲିଥିଲେ । ମାତ୍ର ପାଣି ସେଠାରେ ନଥିଲା ।
"ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯଦି ବର୍ଷା ଦିନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ମିଳୁଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କାହିଁକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ଆମେ ଏପରି କିପରି ଜଳଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପାରୁଛେ ।" ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ହେଖିବା ପରେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମଲା ଅଶୋକ ରୁଇଆଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ।
ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଗ୍ରାମ 'ରାମଗଡ଼ ଶେଖାୱତୀ'କୁ କିଛି ଜଳ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ଏପରି ହଠାତ ସେ ଏକ NGO ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏ ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଏହା ଭୂମିର ପ୍ରାକୃତିକ ଢଳାଣ ଦିଗରେ ସଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ଯାର ସମାଧାନ ରୂପେ ପ୍ରତିତ ହୋଇଥିଲା । ଆମଲା ଅଶୋକ ରୁଇଆ କୁହନ୍ତି,"ଏହା କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀ ନୁହେଁ, ଆମ ପୂର୍ବଜ ଏହାକୁ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ କରିପାରୁଥିଲେ ।"
20 ଲକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି:
ଏହା ପରେ ସେ ଏକ ଦୃଢସଂକଳ୍ପର ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ । ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଆମଲା ଅଶୋକ ରୁଇଆ । ସେ ନିଜର ଏକ ଆକାର ନାମକ ଏକ ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ସେ ସ୍ବାଧୀନ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ।
ଆମଲାଙ୍କ ଚେକ ଡ୍ୟାମ ପ୍ରଣାଳୀ:
ଆମଲା ରୁଇଆଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ଚେକ ଡ୍ୟାମ ବିଷୟରେ ଭାବି ପାରନ୍ତି । ଏହା ପାଣି ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଏକ ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ପାଣି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ବୋହିଯାଇ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବା ଆଗରୁ ଚେକ ଡ୍ୟାମ ଏହାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଧରି ଅଟକାଇ ରଖିଥାଏ । ଆମଲା ରୁଇଆ କହିଛନ୍ତି,"ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ଏବଂ ସଠିକ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ କରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇପାରିବ ।
ଆମଲା ରୁଇଆଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ସତରେ ସଫଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଯେକୌଣସି ଗବେଷଣାକାରୀଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମଲା ରୁଇଆଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅନେକ ଜଳାଶୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ।
ଚାଲନ୍ତୁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ:
- 1,308 ଜଳାଶୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।
- 1,353 ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ର ବଦଳିଛି ।
- 1.9 ମିଲିୟନ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
- ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 3000 କୋଟି ପର୍ଯନ୍ତ ଆୟ ହେଉଛି ।
- ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅବଦାନ 30 ପ୍ରତିଶତ
ଜଳକଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ସହିତ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
2006 ମସିହାରେ ଆମଲା ରୁଇଆ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଣ୍ଡୱାରା ଗ୍ରାମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସଫଳତାର ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଗ୍ରାମର ଅର୍ଥନୀତି ତଥା ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଯେବେ ଗ୍ରାମରେ ପାଣିର ସ୍ତର ବଢ଼ିଲା, ସେପରି ଭାବେ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ନଳକୂପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ରହିଲା । ଯାହା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିଲା । ଏହା ଫଳରେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ନାମଲେଖା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢିଲା । ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା । ଏବଂ ଏହି ପରି ଭାବେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ ସମାଜର ଚିତ୍ର ବଦଳିଗଲା ।
ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାଧ୍ୟମ: ଚେକ ଡ୍ୟାମ
ଏକ ସାମନ୍ୟ ଚେକ ଡ୍ୟାମ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଲା । “ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନେ କିଲୋମିଟର କିଲୋମିଟର ଧରି ପାଣି ସନ୍ଧାନରେ ମହିଳା ବାହାରୁଥିଲେ । ଝିଅମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ । ବିବାହ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । କାରଣ କେହି ଏପରି ଶୁଷ୍କ ମରୁଡ଼ି ଗ୍ରାସ କରିଥିବା ଗ୍ରାମରେ ଝିଅ ବାହାଦେବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଇଛି । ଝିଅମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି । ମହିଳାମାନେ ଘିଅ ଖୁଆ ନିର୍ମାଣ କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି । ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସହରକୁ ଯିବା ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କେବଳ ଜଳ ପୁଣି ଫେରିଆସିଛି ବୋଲି ଏହି ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ।” କହିଛନ୍ତି ଜଳ ମାତା ଭାବେ ପରିଚିତ ଆମଲା ଅଶୋକ ରୁଇଆ ।
ରୁଇଆଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀର ସଫଳତା:
ଆକାର ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଗଣାରେ ଜଳ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର 30 ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଆମଲା ରୁଇଆଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ମାଲିକାନା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଏବଂ ମାଲିକାନା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିଥାଏ । ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜର ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ଫଳରେ ଏହା ଏକ ସାମଗ୍ରୀକ ଦାୟିତ୍ବବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । କୌଣସି ଲୋକ ଚେକ ଡ୍ୟାମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନଥାନ୍ତି । କେହି ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କାରଣ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶି ଗୁରୁତ୍ବ ବହନ କରିଥାଏ । ଏହା ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ । ଏହା ବିଶ୍ବାସ ପଛର ସ୍ଥାପତ୍ୟକଳା ଅଟେ ।
ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ:
ଆକାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗ୍ରାମରେ ପାଣିର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପରେ ଆମଲା ରୁଇଆ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟର ପରିସରକୁ ଆହୁରି ବଢାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓ ଗ୍ରାମମଙ୍ଗଳ ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବେଶ କରିଥାନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା...
- ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତାଲିମ ଓ ଶିକ୍ଷା
- ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ
- ଦକ୍ଷତା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଜୀବିକା ବିକାଶ
ଜଳରୁ ସମ୍ମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା:
ତେବେ ଆମଲା ରୁଇଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏତେ ସଠିକ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ କେଉଁଠାରେ ସର୍ବଦା ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ,"ମୁଁ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇବାକୁ ଚାହେଁ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜଳ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦକ୍ଷେପ, ଶିକ୍ଷା ଏହାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଏବଂ ଫଳାଫଳରେ ସମ୍ମାନ ହାସଲ ହୁଏ ।"
ଭାରତର ଜଳବାୟୁ କାହାଣୀ କ୍ରମଶଃ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି । କେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ତ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ କମ୍ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ବଡ଼ କେନାଲ, ବଡ଼ ପାଇପ ଲାଇନ, ଗଭୀର ବୋରୱେଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମଲା ରୁଇଆ ସହଜ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିବା ବେଳେ ଅତୀତକୁ ପରଖିଥାନ୍ତି । ସେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ ବାଛବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ