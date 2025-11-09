ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ଶାଶୁକୁ ହତ୍ୟା କଲା ବୋହୂ
ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଶାଶୁ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋହୂ ।
ବିଶାଖାପାଟଣା: ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା । ସ୍ବାମୀ ଆଗରେ ଶାଶୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା ବୋହୂ । ଶାଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ୟୁଟ୍ଯୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ “How to kill old lady”। ଭିଡିଓ ଦେଖି ଶାଶୁ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋହୂ । ବାର୍ଷିନ ଆପାଟମେଣ୍ଟରେ ଏହି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି 66 ବର୍ଷିୟା ଜୟନ୍ତୀ କନକା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ । ଶୁକ୍ରାବର ସକାଳରେ ତାଙ୍କର ଅଧାପୋଡା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ଶାଶୁ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ବୋହୂ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା । ଶନିବାର ପେଣ୍ଡୁର୍ଥୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପକ୍ଷରୁ ଓସିପି ପୃଥ୍ବୀ ତେଜା ଓ ସିଆଇ ସତୀଶ କୁମାର ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ୟୁଟ୍ଯୁବ ଦେଖି ଶାଶୁକୁ ହତ୍ୟା କଲା ବୋହୂ:
ସ୍ବାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବୋହୂ ନାମରେ ଶାଶୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଶାଶୁ ଉପରେ ରାଗ ରଖିଥିଲେ ବୋହୂ, ଏହାପରେ ଶାଶୁକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ମର୍ଡର ପ୍ଲାନ କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋହୂ ଲଲିତା । ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ କିପରି ହତ୍ୟା କରିହେବ ସେନେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଚଳିତ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ପେଟ୍ରେଲ କିଣି ଘରେ ରଖିଥିଲେ । ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ ଲଲିତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଘର ଭିତରେ ଲଲିତାଙ୍କ ଲଲିତାଙ୍କ ପୁଅ, ଝିଅ ଓ ମାଆ ଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ମାଆ ଗାଧୋଇବାକୁ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲଲିତା ଯୋଜନା ମୁତାବକ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଶାଶୁ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା ବୋହୂ:
ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବାକୁ କହିଥିଲେ । ପରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଏକ ଚେୟାରରେ ବସାଇ ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧି ଦେବା ସହ ଆଖିରେ ପଟି ଭିଡି ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ଲୁଟି ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଲଲିତା । ତାପରେ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଇଥିଲେ । ପଡୋଶୀ ମାନେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ନଶୁଣଇବାକୁ ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ ବଢାଇ ଦେଇଥିଲେ । ନିଆଁ ଯୋଗୁଁ ଦଉଡି ପୋଡିଯିବା ପରେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ଦୌଡିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଫଳରେ ନାତୁଣୀର ହାତ ଗୋଡ ମଧ୍ୟ ପୋଡିଯାଇଥିଲା । ପରେ ଲଲିତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଟିଭି ତାର ଲାଗିଯିବାରୁ ଜେଜେମା ଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା । ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଲଲିତାଙ୍କ ମାଆ ବାଥରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା ।
ତଦନ୍ତ କରି ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲା ପୋଲିସ:
ଲଲିତା ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଶାଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂଜା ଘରେ ତେଲ ଦୀପରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପୋଡିହୋଇଯାଇଥିଲେ । ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଲଲିତା ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ବଢିଥିଲା ।
ପୋଲିସ ଲଲିତାଙ୍କ ଫୋନ ଯାଞ୍ଚ କରି ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ କିପରି ହତ୍ୟା କରିବେ ତାହା ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 11.30 ସମୟରେ ଲଲିତା ଅପରାଧ ମାନିଥିଲା । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶାଶି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଓ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ଶାଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଲଲିତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ରିମାଣ୍ଡରେ ପଠାଇ ଦେଇଛି ।
