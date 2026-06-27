E-Zero FIR Explained: ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ସାଇବର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ !
ଦେଶରେ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ E-Zero FIR। ଫଳରେ ସାଇବର ଆର୍ଥିକ ଠକେଇର ଅନଲାଇନ୍ FIR ତୁରନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବ ଏବଂ ଠକେଇ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ଅଟକାଇ ତ୍ୱରିତ ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ଭବ ହେବ
Published : June 27, 2026 at 4:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଡିଜିଟାଲ ବିପ୍ଳବର ଏହି ଯୁଗରେ ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି। ଅନଲାଇନ ନିବେଶ ନାଁରେ ଠକେଇ, UPI ଫ୍ରଡ୍, ନକଲି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପ୍ ଏବଂ ଲୋନ୍ ସ୍କାମ୍ ଭଳି ଘଟଣାରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ବସି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ନିରୀହ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସାଇବର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିବା ସହ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବୈପ୍ଲବିକ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ 'E-Zero FIR'। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏହି ଆଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
- E-Zero FIR କ'ଣ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ କେମିତି ଭିନ୍ନ?
ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଅପରାଧର FIR ସେହି ପୋଲିସ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୁଏ, ଯାହାର ଭୌଗୋଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଇବର ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିୟମ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିଲେ।
ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 'ଜିରୋ FIR ଧାରଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ କୌଣସି ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନାକୁ ନଯାଇ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାର କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ରହିବ ନାହିଁ।
- ପ୍ରଣାଳୀର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ଏହି ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର।
● ₹10 ଲକ୍ଷର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସୀମା (Automatic Threshold):
ଯଦି କୌଣସି ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ₹10 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ହୁଏ, ତେବେ National Cyber Crime Reporting Portal (NCRP) କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 1930ରେ ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବାମାତ୍ରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଏହାକୁ E-Zero FIRରେ ପରିଣତ କରିଦେବ।
● ତୁରନ୍ତ ଡିଜିଟାଲ କପି:
ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ତୁରନ୍ତ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଇ-ମେଲ୍ ଓ WhatsAppକୁ ପ୍ରମାଣିତ ଡିଜିଟାଲ FIR କପି ପଠାଯିବ।
● 'ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର୍ସ'ରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ:
ସାଇବର ଠକେଇରେ ପ୍ରଥମ 1ରୁ 3 ଘଣ୍ଟାକୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇ-କ୍ରାଇମ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ସିଧାସଳଖ ସତର୍କ ସୂଚନା ପଠାଯିବ। ଫଳରେ ଠକମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଫ୍ରିଜ୍ କରି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ଅଟକାଯାଇପାରିବ।
- 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ଏହି ଡିଜିଟାଲ FIRକୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ବୈଧ କରିବା ଏବଂ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
E-Zero FIR ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ନିଜ ବୟାନ ଏବଂ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଡିଜିଟାଲ ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ସତ୍ୟାପନ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପରେ ହିଁ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଭିଯୋଗ ନିୟମିତ FIRରେ ପରିଣତ ହେବ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ହରାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବହୁଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।