ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ଜଳିଗଲେ 6 ମାସର ଜାଆଁଳା ଭଉଣୀ, 6 ମୃତ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କିଦୱାଇ ନଗରରେ ଜଣେ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 6 ମାସର ଜାଆଁଳା ଭଉଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି ।
Published : February 24, 2026 at 9:07 AM IST
UTTAR PRADESH FIRE UPDATES ମେରଟ (ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ): ଲୁଗା ବେପାରୀଙ୍କ ଘରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଜଳିଗଲେ 6 ମାସର ଜାଁଆଳା ଭଉଣୀ । ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗି ମୋଟ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି । ଘଟଣାଟି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କିଦୱାଇ ନଗରରେ ଘଟିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଉ ଥିବା ବେଳେ, ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ।
ଜାଆଁଳା ଭଉଣୀ ମୃତ:
ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆସିମଙ୍କ ପତ୍ନୀ 30 ବର୍ଷୀୟ ରୁଖସାର, ତାଙ୍କ 3 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆସିମ, 6 ମାସର ଝିଅ ନାବିଆ, 6 ମାସର ଝିଅ ଇନାୟତ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫାରୁଖଙ୍କ 12 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ମହାବିଶ, 4 ବର୍ଷୀୟ ହମ୍ମାଦ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଇକାବାଲଙ୍କ ମାଆ ଅମୀର ବାନୋ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏସ୍ପି ଆୟୁଷ ବିକ୍ରମ ସିଂ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣା ପଡିଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଖବର ଅପ୍ଡେଟ ଜାରି ରହିଛି...