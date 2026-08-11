ETV Bharat / bharat

ବନ୍ଦ ହେବ ହସ୍ପିଟାଲର ମନମାନି ! ରୁମ୍ ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିବ କ୍ୟାପ୍, ୩-ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲଠାରୁ ଅଧିକ ହେବନି ଭଡ଼ା

ମହାନଗରର ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ୩-ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲଠାରୁ ଅଧିକ ନରଖିବାକୁ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୁପାରିସ କରାଯାଇଛି। ଲାଗୁ ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଲାଗିପାରେ କଟକଣା।

HOSPITAL ROOM RENT CAP
Symbolic Photo (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 11, 2026 at 3:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଘରୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଏକ ବଡ଼ ସୁପାରିସ କରିଛି।କମିଟି ତାହାର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯେ, ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ସାଧାରଣ ରୁମ୍‌ର ଭଡ଼ା ସେହି ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ୩-ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକର ହାରାହାରି ରୁମ୍ ଭଡ଼ାଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନରେ ଉପସ୍ଥାପିତ “ସାର୍ବଜନୀନ ଓ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ପହଞ୍ଚ” ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଏହି ସୁପାରିସ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ବଡ଼ ମହାନଗରର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ କମିଟି ଜୋର ଦେଇଛି।

  • ସୁପାରିସର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଓ ସର୍ତ୍ତ

କେବଳ ମୌଳିକ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ଉପରେ ସୀମା ଲାଗିବ। କମିଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହି ସୀମା କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲର ‘ମୌଳିକ ରୁମ୍ ଟାରିଫ୍’ (Basic Room Tariff) ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ।

  • ଅଲଗା ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇପାରିବେ ହସ୍ପିଟାଲ

ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସେବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଲଗା ଚାର୍ଜ ନେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଫି’, ନର୍ସିଂ ଚାର୍ଜ, ମେଡିକାଲ କନ୍‌ଜ୍ୟୁମେବଲ୍ସ (ଔଷଧ, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍‌ ଆଦି), ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଲଣ୍ଡ୍ରି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

  • ମହାନଗର ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ

ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭଳି ବଡ଼ ସହରରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ନାମରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଆଦାୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହାନଗରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ିରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କମିଟି ସୁପାରିସ କରିଛି।

  • କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଏଭଳି ନିୟମ ?

ନ୍ୟାସନାଲ ସାମ୍ପଲ ସର୍ଭେ (NSS)ର ତଥ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କମିଟି କହିଛି ଯେ, ଭାରତରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ହାରାହାରି ଖର୍ଚ୍ଚ ୬,୬୩୧ ଟଙ୍କା, ସେଠାରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ି ୫୦,୫୦୮ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି।

ଦେଶରେ ମେଡିକାଲ ମହଙ୍ଗା ହାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୦ରୁ ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ବଢ଼ୁଛି। ଅନେକ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ୭,୦୦୦ରୁ ୧୧,୫୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ୩-ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ୨,୧୦୦ରୁ ୩,୫୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରୁମ୍ ମିଳିଯାଉଛି।

ଏହି ବିପୁଳ ତାରତମ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କମିଟି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛି।

  • ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁପାରିସ

ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକର ମନମାନି ରୋକିବା ପାଇଁ କମିଟି ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି।

ଫିକ୍ସଡ୍ ସର୍ଜରୀ ପ୍ୟାକେଜ୍

ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ମାନକ ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ସର୍ଜରୀର ଦର ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ କମିଟି ସୁପାରିସ କରିଛି।

ହିଡେନ୍ ଚାର୍ଜର ହେବ ଅବସାନ

ସର୍ଜରୀ ପ୍ୟାକେଜ୍‌ରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଫି’, ପରୀକ୍ଷା, ଔଷଧ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ଧାରଣା ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ପରେ ହଠାତ୍ ଅତିରିକ୍ତ ବା ‘ହିଡେନ୍’ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

  • ଆଗକୁ କ’ଣ ହେବ ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ସୁପାରିସ। ଏହାକୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ଆଇନଗତ ନିୟାମକ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।

ଯଦି ଏହି ସୁପାରିସ ଲାଗୁ ହୁଏ, ତେବେ ବିଶେଷକରି ମହାନଗରଗୁଡ଼ିକର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚର ମନମାନି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବା ସହ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁଲଭ ହୋଇପାରେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଲକ୍ଷପତି ପାହାଡ: ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁରେ ବରଷୁଛି ମୋତିମାଣିକ ପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ବଦଳୁଛି ଗରିବଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ

TAGGED:

HOSPITAL
PRIVATE HOSPITAL CHARGES
MEDICAL EXPENSES
HOSPITAL ROOM RENT CAP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.