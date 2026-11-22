କୋଟାରେ ଭୀଷଣ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା: ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଠିଆ ଟ୍ରକ୍କୁ ପିଟିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭର୍ତ୍ତି 'କ୍ରୁଜର୍', 9 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ
ଖାଟୁଶ୍ୟାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କୋଟାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 52ରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ଆଠଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : November 22, 2026 at 9:51 AM IST
Kota Horrific road accident, କୋଟା (ରାଜସ୍ଥାନ): ରାଜସ୍ଥାନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଯାତ୍ରା ପାଲଟିଲା ଶେଷ ଯାତ୍ରା । ମନ୍ଦିରରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭର୍ତ୍ତି କ୍ରୁଜ୍ ଗାଡି କୋଟାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 52ରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରୁଥିବା ଏକ କ୍ରୁଜ୍ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 9 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆଠଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ରବିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 12.30 ସମୟରେ ଘଟିଯାଇଛି ।
ଡେପୁଟି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ୍ (II) ରାଜେଶ ଟେଲର କହିଛନ୍ତି, "ରାଜପଥରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକର ଚାଳକ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ, ପଛରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ 'କ୍ରୁଜର୍' (ଗାଡ଼ି) ସେହି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଟ୍ରକକୁ ସିଧାସଳଖ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଧକ୍କାଟି ଏତେ ଜୋରଦାର ଥିଲା ଯେ କ୍ରୁଜର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।"
DSP ଭି. ହିମାଂଶୁ ସିଂହ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୂଳତଃ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଧୁଲେ ଅଞ୍ଚଳର ଅଟନ୍ତି । ସେମାନେ ଗତ ଛଅ ଦିନ ଧରି ରାଜସ୍ଥାନରେ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନଅ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେମାନେ ହେଲେ,
- ଉଷାବାଇ (ସଜ୍ଜନ ପାୱାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ),
- ସୁଶୀଳା (ବାବୁଲାଲ ପାୱାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ),
- କୈଳାଶ (ଭଗବାନ ପାୱାରଙ୍କ ପୁଅ),
- ସାନ୍ଭି (ଗଣେଶ ପାୱାରଙ୍କ ଝିଅ),
- ସଜ୍ଜନ (ଦୌଲତ ପାୱାରଙ୍କ ପୁଅ),
- ଅନିତା (କୈଳାଶ ପାୱାରଙ୍କ ଝିଅ),
- ବାବୁଲାଲ ପାୱାର (ଦୌଲତ ପାୱାରଙ୍କ ପୁଅ),
- ଜାନ୍ଭି (କୈଳାଶ ପାୱାରଙ୍କ ଝିଅ) ଏବଂ
- ମାଧବୀ (ଗଣେଶ ପାୱାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ)
ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଠ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ,
- ମନୀଷା (ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ),
- ମୟୁରୀ (ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଝିଅ),
- ଜଗଦୀଶ (କୈଳାଶ ପାୱାରଙ୍କ ପୁଅ),
- ଶ୍ରୀଜିତ୍ (ଗଣେଶ ପାୱାରଙ୍କ ପୁଅ),
- ଶରଦ (ବାବୁଲାଲ ପାୱାରଙ୍କ ପୁଅ),
- ଗଣେଶ (ସୟ୍ୟଦ ପାୱାରଙ୍କ ପୁଅ)
- କ୍ରୁଜର୍ ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ କୈଳାଶ
- ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ହାରୁନ୍ (ସଲିମ୍ଙ୍କ ପୁଅ)
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ:
ଡେପୁଟି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ୍ (DSP) ରାଜେଶ ଟେଲର କହିଛନ୍ତି, "ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଧୁଲେରୁ ପ୍ରାୟ ୩୬ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଏକ ଦଳ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ୧୦ଟା ସମୟରେ ତିନୋଟି ଗାଡ଼ିରେ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ । ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଓଁକାରେଶ୍ୱର ଏବଂ ଉଜ୍ଜୈନ ମହାକାଳ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେମାନେ ସାୱାରିୟା ଜୀ, ପୁଷ୍କର, ଅଜମେର, ସାଲାସାର ବାଲାଜୀ ଏବଂ ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମ ଜୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାସିନ୍ଦା ଥିବା ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମ ଜୀ ଦର୍ଶନ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ତିନୋଟି ଗାଡ଼ିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଫେରୁଥିଲେ ।
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା:
ବୁନ୍ଦି ପଟରୁ ଆସୁଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଏହି 3 ଗାଡ଼ି ଶମ୍ଭୁପୁରା ଗାଁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଆଗରେ ଥିବା ଗାଡ଼ିଟି (ଏକ କ୍ରୁଜର୍) ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜର ନୂତନ ଡାକ୍ତରଖାନାସ୍ଥିତ ମୃତଦେହଗୃହରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆହତ ହୋଇଥିବା ୮ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
#WATCH | Rajasthan | 9 people killed several injured after a vehicle carrying pilgrims rammed into a parked truck near Shambhupura on the Kota-Udaipur highway in Kota Additional District Collector Rajesh Joshi says, "Near Shambhupura, a vehicle carrying 16 people collided with a truck in the middle of the night. It was a deeply tragic and painful accident, in which 9 people lost their lives. They were returning to Maharashtra after visiting Khatu Shyam. All of them were from the same family... Our priority right now is ensuring that the injured receive proper medical care and recover. Meanwhile, the post-mortem procedures are being carried out for those who lost their lives in the accident..."— ANI (@ANI) November 22, 2026
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ (SP) ତେଜସ୍ୱିନୀ ଗୌତମଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ବିଳମ୍ବ ନକରି ପୋଲିସ ନିଜ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ।
କଠିନ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ:
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, 'କ୍ରୁଜର' (Cruiser) ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ ଏବଂ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଫସି ରହିଯାଇଥିଲେ । କଠିନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇପାରିଥିଲା । ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଭୟେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ରାଜେଶ ଯୋଶୀ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (ସିଟି) ବିନୋଦ କୁମାର ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗକୁ ଡାକିଥିଲେ । ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଆହତମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।
କୋଟା ସହରର ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ (SP) ତେଜସ୍ୱିନୀ ଗୌତମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟି ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମ ଜୀରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଧାର (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ) ଦେଇ ଧୁଲେ (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର) ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଲଗା ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ମୃତକମାନଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ (ପୋଷ୍ଟ-ମର୍ଟମ) କରାଯିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ।
ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (ADM) ରାଜେଶ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ