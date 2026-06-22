ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକ କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଛାତରୁ ଡେଇଁଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅନେକ ଆହତ
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରୁ ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ କୋଠାରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ଏକ ତାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ।
Published : June 22, 2026 at 3:33 PM IST
LUCKNOW COACHING INSTITUTE FIRE, ଲକ୍ଷ୍ନୌ (ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ): ଆଜି (ସୋମବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଆଲିଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । କିଛି ଛାତ୍ର ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ନିଆଁ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ, ଅନେକ ଛାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରୁ ପ୍ରଣବିକଳରେ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ । ନିଆଁ ଏବେ ବି ଜଳୁଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।
କୋଚିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଟି ଆଲିଗଞ୍ଜର ଏକ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ଦୋକାନ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ଏହା ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଥିଲା ଏବଂ କୋଚିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ କବଳରେ ନେଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ଭିତରେ ଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ । କୌଣସି ବାଟ ନପାଇ ଶେଷରେ ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ତାରର ସାହାରା ନେଇ ତଳକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି ।
ନିଆଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ କୌଣସି ନିସ୍ତାର ମିଳିନଥିଲା । ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ । ଏହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ, ଅନେକ ଛାତ୍ର ଏବେ ବି କୋଚିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିନାହିଁ ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ