ମଥୁରା ଯମୁନା ନଦୀରେ ଭୟଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ଦୁର୍ଘଟଣା: ୯ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ସମସ୍ତ ମୃତକ ପଞ୍ଜାବ ଲୁଧିଆନାର ବାସିନ୍ଦା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଦଳ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।
Published : April 10, 2026 at 6:03 PM IST
ମଥୁରା(ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ): ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ମଥୁରା ମାଣ୍ଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ୯ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛଅ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ତିନି ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି । ୧୫ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ଏକ NDRF ଦଳ, ବୁଡ଼ାଳି ଏବଂ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ପଞ୍ଜାବର ଲୁଧିଆନାରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ।
#WATCH मथुरा: एसपी मथुरा (ग्रामीण) सुरेश चंद्र रावत ने बताया, " यमुना नदी में एक नाव पलटने की घटना सामने आई है। 22 लोगों को निकालकर तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है। सभी तथ्यों की गहन जांच की जा रही है।" pic.twitter.com/hONKEeQ980— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 10, 2026
ପଣ୍ଟୁନ୍ ପୋଲ ସହ ଧକ୍କା ଖାଇବାରୁ ଡଙ୍ଗା ଦୁର୍ଘଟଣା:
ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଡଙ୍ଗା ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯମୁନା ନଦୀକୁ ଯାଆନ୍ତି । ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ମାଣ୍ଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କେସି ଘାଟ ନିକଟରେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ହଠାତ୍ ଏକ ପୋଲ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଲା । ପ୍ରାୟ ତିନି ଡଜନ ଭକ୍ତ ଏଥିରେ ଥିଲେ । ଡଙ୍ଗାଟି ଯମୁନା ନଦୀରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୯ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ୧୦ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବୃନ୍ଦାବନର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ।
୧୫୦ ଭକ୍ତଙ୍କ ଏକ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଛି:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପଞ୍ଜାବର ଲୁଧିଆନାରୁ ୧୫୦ ଭକ୍ତଙ୍କ ଏକ ଦଳ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ କିଛି ଭକ୍ତ ଯମୁନାରେ ଡଙ୍ଗା ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ । ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଫେରି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନେଉଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ଡଙ୍ଗାଟି ହଠାତ୍ ପଣ୍ଟୁନ୍ ପୋଲ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲା ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ NDRF ଏବଂ PAC ଡାଇଭରଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଡାଇଭରମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ୧୫ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ୧୦ ଜଣ ଭକ୍ତ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ।
ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସିପି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶୁକ୍ରବାର ଯମୁନା ନଦୀରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପ୍ରବଳ ଜଳସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ଡଙ୍ଗାଟି ପଣ୍ଟୁନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ନିଖୋଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ