ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ 'ହଲିଡେ କାର୍ନିଭାଲ' ଆରମ୍ଭ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି 'ମାୟାଲୋକ'

ସିନେମା ଜଗତରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ମଜାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରୁଥିବା ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ହଲିଡେ କାର୍ନିଭାଲ ଉଦଘାଟନ ଦିନଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଆସୁଛି ।

Holiday Carnival Starts at Ramoji Film City Hyderabad
ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ହଲିଡେ କାର୍ନିଭାଲ ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 24, 2026 at 11:01 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖରାଛୁଟିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ପରିବାର ସହ କେଉଁଠିକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଖରାଦିନେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି (Ramoji Film City) । କାରଣ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 'ହଲିଡେ କାର୍ନିଭାଲ' (Holiday Carnival) । 23 ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ହଲିଡେ କାର୍ନିଭାଲ ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 46 ଦିନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ ।

ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ହଲିଡେ କାର୍ନିଭାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି । ସିନେମା ଜଗତର ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ମଜାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରୁଥିବା ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ହଲିଡେ କାର୍ନିଭାଲ ଉଦଘାଟନ ଦିନ ଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନକୁ ମୋହିତ କରିଆସୁଛି । ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ସହିତ ଜାରି ରହିଥିବା ଏହି ହଲିଡେ କାର୍ନିଭାଲରେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଗ୍ଲୋ ଗାର୍ଡେନ୍ (Musical Glow Garden), ନୂଆ ମାୟାଲୋକ, କାର୍ନିଭାଲ୍ ପରେଡ୍ ଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛି ।

ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି 'ମାୟାଲୋକ'

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସେଟ୍ ପଛରେ ଥିବା ମ୍ୟାଜିକ୍‌କୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ମାୟାଲୋକ । ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କିପରି ନିର୍ମାଣ ହୁଏ, ସେଟ୍‌ କିଭଳି ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି, ସେଟ୍‌ ଗୁଡ଼ିକର ଡିଜାଇନ୍‌ରେ ସ୍କିଲ ଓ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ତାହାକୁ ଦେଖି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଥ୍ରୀଲିଂ ପରେଡ୍

ରଙ୍ଗୀନ ସାଜସଜ୍ଜା, ଫ୍ଲୋଟ୍ସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ପିନ୍ଧିଥିବା କଳାକାରଙ୍କ ଗହଳି ସହିତ କାର୍ନିଭାଲ୍ ପରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି କାର୍ନିଭାଲ୍ ପରେଡ୍‌ରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ସଙ୍ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ କରି ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ।

ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଗ୍ଲୋ ଗାର୍ଡେନ

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ସଜ୍ଜିତ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଗ୍ଲୋ ଗାର୍ଡେନ୍‌କୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଖି ଲାଖି ଯାଉଛି । ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ସହିତ ସଙ୍ଗୀତର ମନୋରମ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି ।

ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆ:

ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ଚାରିପାଖ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୂତ ଆଲୋକର ମିଶ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆରେ ହଜାଇ ଦେବା ଭଳି ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଗାର୍ଡେନ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ମିଠା ସ୍ମୃତି ଦେବା ସହ କଳ୍ପନାର ଦୁନିଆରେ ହଜାଇ ଦେଉଛି ।

ରହିବା ଏବଂ ଉପଭୋଗ

ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ହଲିଡେ କାର୍ନିଭାଲକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପକେଟକୁ ସୁହାଇବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଟେଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହିବା ଏବଂ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଛୁଟିଦିନ କାର୍ନିଭାଲର ମଜା ନେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ସମସ୍ତ ବ୍ଯବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଏକ ନୂଆ ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଟିଦିନ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।

ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ, www.ramojifilmcity.com ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 76598 76598କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ।

