ହାରିଲେ ଗୋଗୋଇ, ଜିତିଲେ ହିତେନ୍ଦ୍ର; ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆସନ ଜୋରହାଟରେ ଫୁଟିଲା 'ପଦ୍ମ'
ଗୋଗୋଇଙ୍କୁ 46257 ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ହିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ 69439 ଭୋଟ ମିଳିଛି ।
Published : May 4, 2026 at 2:31 PM IST|
Updated : May 4, 2026 at 2:50 PM IST
ଗୌହାଟୀ: ଆସାମରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବଡ ଝଟକା । ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧିନ ମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ପଡିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ବଡ ଚେହେରା ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆସନ ଜୋରହାଟରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଜେପିର ହିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋଗେଇଙ୍କୁ 23182 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି । ହିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ 69439ଟି ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଗୋଗୋଇଙ୍କୁ 46257 ଭୋଟ ମିଳିଛି । 14 ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ପରେ ଏହି ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ । ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଆସାମ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ହିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ।
ଆସାମରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ବିଜୟ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧିନ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ । 126 ଆସନରୁ 100ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରିବ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ । ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର 64 ଆସନ ରହିଥିବା ବେଳେ ବଡ ବହୁମତ ହାତେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ।
ହାରିଲେ ଗୋଗୋଇ-
କଂଗ୍ରେସ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ତଥା ଆସାମ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ ରାଜ୍ୟର 100 ତମ ବିଧାନସଭା ଆସନ ତଥା ଜୋରହାଟରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ବିଜେପିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଠାରୁ 23182 ଖଣ୍ଟ ଭୋଟ କମ ପାଇଛନ୍ତି । ଗୋଗୋଇଙ୍କୁ 46257 ଖଣ୍ଟ ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ହିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି 69439 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ।
ତୃତୀୟରେ ନୋଟା-
ଏହି ଆସନରେ ତୃତୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ନୋଟା । ଗୋଗୋଇ ଏବଂ ହିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ)ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ପେଗୁଙ୍କୁ 581 ( -68858) ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରଣବ ପ୍ରିୟଙ୍କୁଶ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି 701 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ । ତେବେ ନୋଟାକୁ ମିଳିଛି 1319 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ।
ଏହି ଆସନରେ ଶାସକ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଆସାମ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ତଥା ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିର ଅନ୍ୟତମ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନେତା ଗୌରବ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଣ୍ଟେ କି ଟକ୍କର ହୋଇଥିଲା । ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପରି ଦୁଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇନଥିଲା । ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାର ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ଜୋରହାଟ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବହୁମୁଖୀ ବାଳକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମରେ ଥିବା EVMରେ ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସାମ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର ଗୌରବ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି । ଜୋରହାଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ୧୪୮,୨୮୦ ଭୋଟର ମତଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଆସନରେ ୭୮.୬୪ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା ।