ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଉଡିଲା ଧର୍ମଧ୍ୱଜା: ବଟନ ଟିପି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ କଲେ , ହାତ ଯୋଡି ପ୍ରଣିପାତ ହେଲେ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବଟନ ଚିପି ଧ୍ୱଜାରୋହଣ କାମ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ । ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱଜା ଶିଖରକୁ ଉଠିବାଯାଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇହାତ ଯୋଡି ନମସ୍କାର କରି ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ ।

Shri Ram Janmabhoomi Mandir before the start of the 'Dhwajarohan Utsav', in Ayodhya.
ଧ୍ୱଜା ରୋହଣ ପୂର୍ବରୁ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ (@myogiadityanath/X via PTI Photo)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 25, 2025 at 12:32 PM IST

2 Min Read
ଅଯୋଧ୍ୟା: ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଯାଇଛି ଧ୍ୱଜା ରୋହଣ ଉତ୍ସବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଧ୍ୱଜା ରୋହଣ କରିଛନ୍ତି । ଧ୍ୱଜା ରୋହଣ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 11.58ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12.30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

32 ମିନିଟର ଏହି ଶୁଭ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସହ ମେଳ ଖାଏ । ତେଣୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧ୍ୱଜା ରୋହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ସମାରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସକାଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବଗିରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସରଜୁ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଦେବପୂଜା ଏବଂ ଧ୍ୱଜା ରୋହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ବଟନ ଚିପି ମୋଦି ଏହି ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱଜାରୋହଣ କାମ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ । ଧ୍ୱଜା ଶିଖରକୁ ଉଠିବା ଯାଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡି ନମସ୍କାର କରି ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ । ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ମୋହନ ଭାଗବତ, ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନନ୍ଦୀବେନ ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

Guests in Shri Ram Janmabhoomi Mandir
ଧ୍ୱଜା ରୋହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅତିଥି (Etv Bharat)

ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଏକତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏ ଧ୍ୱଜା

ଆଯୋଧ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଧ୍ୱଜାରେ ଏକ ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚିହ୍ନ ରହିଛି । ଏଥିସହିତ ଧ୍ୱଜାରେ ଏକ କାଞ୍ଚନ ବୃକ୍ଷର ଚିହ୍ନ ରହିବା ସହ ଓମ ଲେଖା ଯାଇଛି । ଏହି ଧର୍ମଧ୍ୱଜାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ତେଜ ଏବଂ ବୀରତା ଏବଂ ରାମ ରାଜ୍ୟର ଆଦର୍ଶକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ଏହି ଧ୍ୱଜାର ଉଚ୍ଚତା 10 ଫୁଟ ଏବଂ ଓସାର 20 ଫୁଟ ରହିଛି । ଏହି ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜାକୁ ମନ୍ଦିର ଶିଖରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଧ୍ୱଜା ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଏକତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ନିରନ୍ତରତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।

Ayodhya Ram Mandir
ଚମକୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର (Etv Bharat)

ନିଜ ଭିତରର ରାମକୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡିବ-ମୋଦି


ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ପରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ, 2047 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରର ରାମକୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡିବ । ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଶର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଜି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ରାମମୟ ହୋଇ ପଡିଛି । ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶକୁ ଦାସତ୍ୱ ମାନସିକତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ମୋଦି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସନ୍ତୋଷ, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଦୁଃଖରେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି । ଶତାବ୍ଦୀର ସଂକଳ୍ପ ଶେଷରେ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞର ଅଗ୍ନି ଜଳି ଆସୁଥିଲା ଆଜି ସେହି ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପଡିଛି । ଏହି ଯଜ୍ଞ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାର ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଚଳିତ ହୋଇନାହିଁ।


ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାଥ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଏକ ଟୁଇଟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିର ଶିଖରରେ ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ଧ୍ୱଜାରୋହଣର ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିଗଣ ଏବଂ ମହାନୁଭବଙ୍କୁ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଏବଂ କରୁଣାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରାଣପ୍ରୀୟ ନଗରୀ ଶ୍ରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମରେ ହୃଦୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ।

PM Modi Hoist 'Dharma Dhwaj' Atop Ram Temple
ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଉଡିଲା ଧର୍ମଧ୍ୱଜା (Etv Bharat)

ଏହି ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ସମାରୋହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶର ଲୋକେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 7 ହଜାର ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି । ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ୱନୀରେ ସାରା ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ।

At Ayodhya Ram Mandir PM Modi To Hoist Flag
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ କଲେ , ହାତ ଯୋଡି ପ୍ରଣିପାତ ହେଲେ (Etv Bharat)

ଏହି ଧ୍ୱଜା ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ ସେଥିରେ 21 କେଜିର ସୁନା ଲାଗିଛି । ଏହି ଧ୍ୱଜାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର କାରିଗରମାନେ ବିଶେଷ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 161 ଫୁଟ । ଏହା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁନାରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି ।

