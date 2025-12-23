ETV Bharat / bharat

ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ବରତା: ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ କଡ଼ା ବିକ୍ଷୋଭ

ମୃତ ଯୁବକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଶ୍ବ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟ ନିଜର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି

Vishwa Hindu Parishad (VHP) and Bajrang Dal members overturn barricades during a protest outside the Bangladesh High Commission over attacks on Hindus in the neighbouring country, in New Delhi, Tuesday, Dec. 23, 2025.
ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମଙ୍ଗଳବାର, ଡିସେମ୍ବର ୨୩, ୨୦୨୫ରେ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନ ବାହାରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ (ଭିଏଚ୍ପି) ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଓଲଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। (PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 23, 2025 at 5:37 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ବଢୁଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଆକ୍ରୋଶର ଅଗ୍ନି ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ବଢୁଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଦିପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ନାମକ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଭାରତରେ କ୍ରୋଧ ବଢୁଛି । ବାଂଲାଦେଶରେ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ନିଜର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବିଶ୍ବ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ଓ ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୀ ବଙ୍ଗାଳୀ ସଂଗଠନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବାଂଲାଦେଶରେ ହେଉଥିବା ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସ୍ବର କେବଳ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ ବରଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Shiv Sena members hold portraits of Bangladesh Chief Adviser Muhammad Yunus during a protest against alleged violence and killings of Hindus in Bangladesh, in Jammu, Tuesday, Dec. 23, 2025.
ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ହିଂସା ଏବଂ ହତ୍ୟା ବିରୋଧରେ ମଙ୍ଗଳବାର, ଡିସେମ୍ବର ୨୩, ୨୦୨୫ରେ ଜମ୍ମୁରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିବସେନା ସଦସ୍ୟମାନେ ବାଂଲାଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଧରିଛନ୍ତି। (PTI)

ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ:

ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଶ୍ବ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ମାମଲାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆଗକୁ ବଢିବାରୁ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଓ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଜବାନଙ୍କ ବହୁ ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ ଲଙ୍ଘିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ହାଇକମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବହୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ବଢାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ 3ଟି ବଳୟରେ ବ୍ୟାରିକେଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । "ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଢାଇଥିଲୁ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଇଛି" ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢିବା ସହିତ "ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ", "ୟୁନୁଶ ସରକାର ହୋସ ମେ ଆଓ", "ହିନ୍ଦୁ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କର" ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ହିଂସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଜଣେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ । ହାଇକମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । ସେହି ପରି ଦୁର୍ଗାବାଇ ଦେଶମୁଖ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ଦକ୍ଷିଣ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସମାନ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

'ସଭ୍ୟ ସମାଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ':

ବିଶ୍ବ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ପ୍ରାଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି,"ବାଂଲାଦେଶରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ହତ୍ୟା କରିବା ଭଳି ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧର ବହ୍ନିକୁ ଉଜାଗର କରିଛି । ନିରୀହ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନଥିଲା ଏହା ମାନବାଧୀକାର, ଧାର୍ମିକ ସ୍ବାଧୀନତା ଓ ଏକ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରାଥମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା ।"

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ:

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସିଲିଗୁଡ଼ି ଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ଓ ବିଶ୍ବ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ବାଂଲାଦେଶ ଭିସା ସେଣ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ହାଇଦ୍ରାବାଦର କୋଠାପେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶ୍ବ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ମାନେ ମିଶି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ବାଂଲାଦେଶରେ ଭାରତ ସରକାର ଏକ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଶଶୀଧର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଦର୍ଶନର ମୂଳ କାରଣ:

ବାଂଲାଦେଶର ମାଇମେନସିଂ ଠାରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ 27 ବର୍ଷୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକ ଦିପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ପରେ ଏପରି ଆକ୍ରୋଶ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଧର୍ମନିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଭାରତରେ ଓ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନରଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶର ଡାକରା:

ମଙ୍ଗଳବାର ଯୋରଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ଜାହିର କରିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନର ପ୍ରଣୟ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡାକିଛି । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବାଂଲାଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ବାଲାଂଦେଶ ହାଇକମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୁରକ୍ଷା ଭାରତକୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷାଗତ କାରଣକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ସିଲିଗୁଡ଼ି ଓ ଅଗରତାଲାରୁ ଭିସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ କରିଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଥିବା ନେଇ ଅଧିକାରୀ କହିବା ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ହାଇଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

