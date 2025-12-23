ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ବରତା: ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ କଡ଼ା ବିକ୍ଷୋଭ
Published : December 23, 2025 at 5:37 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ବଢୁଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଆକ୍ରୋଶର ଅଗ୍ନି ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ବଢୁଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଦିପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ନାମକ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଭାରତରେ କ୍ରୋଧ ବଢୁଛି । ବାଂଲାଦେଶରେ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ନିଜର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବିଶ୍ବ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ଓ ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୀ ବଙ୍ଗାଳୀ ସଂଗଠନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବାଂଲାଦେଶରେ ହେଉଥିବା ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସ୍ବର କେବଳ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ ବରଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଶ୍ବ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ମାମଲାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆଗକୁ ବଢିବାରୁ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଓ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଜବାନଙ୍କ ବହୁ ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ ଲଙ୍ଘିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।
ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ହାଇକମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବହୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ବଢାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ 3ଟି ବଳୟରେ ବ୍ୟାରିକେଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । "ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଢାଇଥିଲୁ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଇଛି" ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢିବା ସହିତ "ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ", "ୟୁନୁଶ ସରକାର ହୋସ ମେ ଆଓ", "ହିନ୍ଦୁ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କର" ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ହିଂସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଜଣେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ । ହାଇକମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । ସେହି ପରି ଦୁର୍ଗାବାଇ ଦେଶମୁଖ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ଦକ୍ଷିଣ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସମାନ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
VIDEO | Delhi: VHP members hold protest, break barricades during protest outside Bangladesh High Commission over attacks on Hindus in the neighbouring country.— Press Trust of India (@PTI_News) December 23, 2025
(Full video available on PTI Videos- https://t.co/dv5TRAShcC) pic.twitter.com/jdo2EPjsJe
'ସଭ୍ୟ ସମାଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ':
ବିଶ୍ବ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ପ୍ରାଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି,"ବାଂଲାଦେଶରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ହତ୍ୟା କରିବା ଭଳି ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧର ବହ୍ନିକୁ ଉଜାଗର କରିଛି । ନିରୀହ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନଥିଲା ଏହା ମାନବାଧୀକାର, ଧାର୍ମିକ ସ୍ବାଧୀନତା ଓ ଏକ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରାଥମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା ।"
#WATCH | Telangana | Members of Vishva Hindu Parishad, along with other Hindu organisations, hold a protest in Kothapet, Hyderabad, against attacks on minorities in Bangladesh— ANI (@ANI) December 23, 2025
Shashidhar, VHP's National spokesperson, says," atrocities are being done against hindus in bangladesh.… pic.twitter.com/JIoRbIvGy3
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସିଲିଗୁଡ଼ି ଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ଓ ବିଶ୍ବ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ବାଂଲାଦେଶ ଭିସା ସେଣ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ହାଇଦ୍ରାବାଦର କୋଠାପେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶ୍ବ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ମାନେ ମିଶି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ବାଂଲାଦେଶରେ ଭାରତ ସରକାର ଏକ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଶଶୀଧର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
#WATCH | Siliguri, West Bengal | Hindu Jagran Manch & Vishwa Hindu Parishad (VHP) jointly staged a protest in front of the Bangladesh Visa Application Centre over atrocities against minorities in Bangladesh, on 22nd December pic.twitter.com/FWRm8sNocm— ANI (@ANI) December 23, 2025
ପ୍ରଦର୍ଶନର ମୂଳ କାରଣ:
ବାଂଲାଦେଶର ମାଇମେନସିଂ ଠାରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ 27 ବର୍ଷୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକ ଦିପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ପରେ ଏପରି ଆକ୍ରୋଶ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଧର୍ମନିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଭାରତରେ ଓ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନରଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶର ଡାକରା:
ମଙ୍ଗଳବାର ଯୋରଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ଜାହିର କରିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନର ପ୍ରଣୟ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡାକିଛି । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବାଂଲାଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ବାଲାଂଦେଶ ହାଇକମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୁରକ୍ଷା ଭାରତକୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷାଗତ କାରଣକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ସିଲିଗୁଡ଼ି ଓ ଅଗରତାଲାରୁ ଭିସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ କରିଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଥିବା ନେଇ ଅଧିକାରୀ କହିବା ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ହାଇଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
