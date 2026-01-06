ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ଗଳା କାଟି ଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ
ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ବେଲ୍ଟର ଜେସୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯିଏକି ଖବରକାଗଜ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ସୋମବାର ଦିନ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଧିକାରୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
Published : January 6, 2026 at 12:12 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶରେ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ହିଂସା । ପୁଣି ଜଣେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକଲେ ଦଙ୍ଗାକାରୀ । ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ବେଲ୍ଟର ଜେସୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯିଏକି ଖବରକାଗଜ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ସୋମବାର ଦିନ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଧିକାରୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି । ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଜେସୋର ଜିଲ୍ଲାର ଖୁଲନା ଡିଭିଜନର କେଶବପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାର ଆରୁଆ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ରାଣା ପ୍ରତାପ ବୈରାଗୀ, ବୟସ 38 ବର୍ଷ । ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଦୈନିକ ପ୍ରୋଥମ ଆଲୋ ଏହି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ।
ବାଂଲାଦେଶ ପୂଜା ଉତ୍ସବ କମିଟିର ସଭାପତି ବାସୁଦେବ ଧର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଛୁ ଜେସୋରର କେଶବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଦୈନିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମନିରାମପୁରର କୋପାଳିଆ ବଜାରରେ ଏକ ବରଫ ତିଆରି କାରଖାନାର ମାଲିକ ବୈରାଗୀ, ନରାଇଲରୁ ପ୍ରକାଶିକ ଦୈନିକ ବିଡି ଖବର ନାମକ ଏକ ଖବର କାଗଜରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ।
ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 45ରେ କୋପାଳିଆ ବଜାରରେ ରାଣା ପ୍ରତାପ ବୈରାଗୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଯାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ବିଡିନ୍ଯୁଜ24 ନ୍ଯୁଜ ପୋର୍ଚାଲର ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅବୁଲ ବସାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରୁ ଆଲୋ କହିଛି ଯେ ଏକ ବାଇକରେ ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ବୈରାଗୀଙ୍କୁ ବରଫ କାରଖାନାରୁ ଡାକି କୋପାଳିଆ ବଜାରର ପଶ୍ଚମ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା କ୍ଲିନିକ ଓ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ସେଣ୍ଟର ସମ୍ମୁଖକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଏକ ଗଳି ଭିତରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସେହିଠାରେ ହିଁ ବୈରାଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ବୈରାଗୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ 3 ଥର ଗୁଳି ଚାଳନା କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଗଳାକୁ କାଟିଦିଆଯାଇଥିଲା । ମନିରାମପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଭାରାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମହମ୍ମଦ ରାଜିଉଲ୍ଲାହ ଖାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୈନିକ ଖବର କାଗଜ କହିଛି । ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ଏବଂ ଏହା ପଛର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ବୈରାଗୀ ବ୍ୟାନ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗାଳାର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦ୍ବନ୍ଦର ଶିକାର ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ଏହି ଗୋଷ୍ଠିର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଏହା କହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତକଙ୍କ ବିରୋଧରେ 2ଟି ଥାନାରେ 4ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଏହି ମାମଲାର ବିବରଣୀ ଜଣାପଡିନାହିଁ ।
ବାଂଲାଦେଶରେ ବଢୁଛି ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ହିଂସା । ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଖୋକନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ପରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇ ପୋଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ରାଜବାଡି ସହରର ପାଙ୍ଗାସା ଉପଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅମୃତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ ଅଭିଯୋଗରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ମୈମନସିଂ ସହରରେ ଇଶ୍ବର ନିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଦଙ୍ଗାକାରୀ ।
ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ବରତା: ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ କଡ଼ା ବିକ୍ଷୋଭ
IPLରୁ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ବିଦାୟ ଘଟଣା: ଭାରତ ମାଟିରେ T-20 ବିଶ୍ୱକପ ଖେଳିବ ନାହିଁ ବାଂଲାଦେଶ