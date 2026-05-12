ଆଜିଠୁ ଆସାମରେ ହିମନ୍ତ ସରକାର, 4 କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ନେଲେ ଶପଥ

ହିମନ୍ତଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।

Himanta Biswa Sarma takes oath as Assam CM
ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବଶର୍ମା (YT/Narendra Modi)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 12, 2026 at 11:36 AM IST

Updated : May 12, 2026 at 12:23 PM IST

ଗୌହାଟୀ: ଆଜିଠୁ ଆସାମରେ ପୁଣି ହିମନ୍ତ ସରକାର । ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବଶର୍ମା । ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ । ଖାନାପଡା ଭେଟେନାରୀ କଲେଜ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ହିମନ୍ତଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ । ଆସାମରେ ଲଗାତାର ଏନଡିଏ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ତୃତୀୟ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି ।

Himanta Biswa Sarma will take the oath as the Chief Minister of Assam
ହିମନ୍ତଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ଏନଡିଏ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଶପଥ ପରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ

ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର ବିଜେପିର ଜଣେ ପୁରୁଖା ନେତା ଭାବେ ହିମନ୍ତଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି । ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ସମଗ୍ର ଆସାମରୁ କର୍ମୀ ଓ ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପରେ ନୂଆ ସରକାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ କରିବେ । ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ବିକାଶ ଏଜେଣ୍ଡା ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ।

ଶପଥ ପୂର୍ବରୁ ହିମନ୍ତଙ୍କ ଟ୍ବିଟ

ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନାମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବଶର୍ମା । ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋ ସହ ଆଉ 4 ଜଣ ଶପଥ ନେବେ । ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ସହ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବି । ମୋ ସହ ରାମେଶ୍ବର ତେଲି, ଅତୁଲ ବୋରା, ଚରଣ ବୋରୋ ଓ ଅଜନ୍ତା ନିଓଗ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଶପଥ ନେବେ । ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ’’।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ‘‘ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି । ଆମେ ଏକାଠି ସଶକ୍ତ, ବିକଶିତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଆସାମ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କାମ କରିବୁ । ନୂତନ ଦଳ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଆସାମ ଗଠନ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ’’।

ଆସାମ ନିର୍ବାଚନ ଫଳ

ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଗତ ମେ’ 4ରେ ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । 126 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଆସାମ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି 82ଟି ଆସନରେ ବାଜିମାତ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ 19 ଆସନରେ ଜିତିଥିଲା । ସେହିପରି ବିଓପିଏଫକୁ 10 ଆସନ ମିଳିଥିଲା । ସେହିପରି ଏଜିପି 10 ଆସନରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଏଆଇୟୁଡିଏଫ 2ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା ।

