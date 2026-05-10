ଆସାମରେ ପୁଣି ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବଶର୍ମା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମେ’ 12ରେ ନେବେ ଶପଥ
ଆସାମରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବଶର୍ମାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା 12ରେ ଗୌହାଟୀରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
Published : May 10, 2026 at 3:02 PM IST
ଗୌହାଟୀ: ଆସାମରେ ପୁଣି ଚାଲିବ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବଶର୍ମାଙ୍କ ରାଜ୍ । ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ହିମନ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ମରାଯାଇଛି । ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହିମନ୍ତ । ଆସନ୍ତା 12ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
ପୁଣି ହିମନ୍ତ ରାଜ:
ଲଗାତର ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବଶର୍ମା । ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ନେତା ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ସମୟ 11ଟା ବେଳେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସଜବାଜ:
ଆସାମରେ ନୂଆ ସରକାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ଆଜିର ବିଧାୟକ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଜେପି ନଡ୍ଡା ତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସହ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନାୟବ ସିଂହ ସୈନୀ ।
ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି:
ତେବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏଥିସହ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ:
ଗତ ମେ’ 4ରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । 126 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଆସାମ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି 82ଟି ଆସନରେ ବାଜିମାତ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ 19 ଆସନରେ ଜିତିଥିଲା । ସେହିପରି ବିଓପିଏଫକୁ 10 ଆସନ ମିଳିଥିଲା । ସେହିପରି ଏଜିପି 10 ଆସନରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଏଆଇୟୁଡିଏଫ 2ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା ।
ହିମନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ:
ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବଶର୍ମା ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଏକ ଛାତ୍ର ନେତା ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । 2001ରୁ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତରୁଣ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ । 2015ରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । 2021ରେ ଆସାମରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ହିମନ୍ତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ।