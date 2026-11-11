ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନକୁ ହାଇଜ୍ୟାକ୍ ଧମକ; ଶୌଚାଳୟରୁ ମିଳିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି
Flight Hijack Threat: ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନର ଶୌଚାଳୟରୁ ବିମାନ ଅପହରଣ ଧମକ ଥିବା ଏକ ଚିଠି ମିଳିବା ପରେ, ବିମାନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ (ANI)
Published : November 11, 2026 at 1:36 PM IST
କୋଲକାତା: ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନକୁ ଅପହରଣ ଧମକ । କୋଲକାତାର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନର ଶୌଚାଳୟ (Lavatories)ରୁ ବିମାନ ହାଇଜ୍ୟାକ୍ ଧମକ ଥିବା ଏକ ଚିଠି ମିଳିବା ପରେ ବିମାନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ବିମାନଟିକୁ ରନ୍ୱେରୁ ହଟାଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ (Isolation bay)କୁ ନିଆଯାଇଛି ।
ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି....