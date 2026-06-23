India's Battle Against Addiction: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ‘DODA’ କାରବାର; ଉତ୍ତର ଭାରତର ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଟୱର୍କକୁ ଯୋଗାଉଛି ଇନ୍ଧନ !
‘ଡୋଡା’ ଚୋରାଚାଲାଣ ନେଟୱର୍କର ପାଲାମୁ ପୋଲିସ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ରାଜପଥ କଡ଼ର ଢାବାଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବେଷଣ ହେଉଥିବା ଚା’ରେ ‘ଡୋଡା’ ମିଶାଯାଉଛି, ଯାହା ଦୀର୍ଘଦୂର ଯାତ୍ରୀ ଓ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି।
Published : June 23, 2026 at 7:46 PM IST
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ: ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଥିବା ଢାବା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନରେ ପରିବେଷଣ ହେଉଥିବା ଚାହା’ ଏବେ ପୋଲିସର ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତରେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି ଯେ, ପୋସ୍ତ ଗଛର ଶୁଖିଲା ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ‘ଡୋଡା’କୁ ଚାହା’ରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଖାସ କରି ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଓ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପିଉଛନ୍ତି। ପାଲାମୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିବା ଏକ ବିରାଟ ଚୋରାଚାଲାଣ ନେଟୱର୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି।
ଉତ୍ତର ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋସ୍ତ ଦାନା (ଖସଖସ୍) ବୈଧ ଭାବରେ ରୋଷେଇରେ ମସଲା ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ପୋସ୍ତ ଛେଲା ବା ‘ଡୋଡା’ର ଅବୈଧ ବ୍ୟବହାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋ ଦରରେ କିଣାଯାଉଥିବା ଡୋଡାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ୭,୦୦୦ରୁ ୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲାଭ ହେତୁ ଏହି ଚୋରା ବ୍ୟବସାୟ ଜାରି ରହିଛି।
- ପାଲାମୁରେ ୧୦୦ କିଲୋ ଡୋଡା ଜବତ
୨୦୨୫ ମସିହାର ନଭେମ୍ବର ଓ ଡିସେମ୍ବରରେ ପାଲାମୁ ପୋଲିସ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବରେଲୀର ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ଚାନ୍ଦ ଓ ଜିଶାନକୁ ଗିରଫ କରି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଡୋଡା ଜବତ କରିଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଥିବା ଢାବାଗୁଡ଼ିକରେ ଚା’ ପତ୍ର ପରି ଡୋଡା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖିଆଯାଉଥିବା କଥା ସେମାନେ କହିଥିଲେ।
- ବରେଲୀ ପାଲଟିଛି ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ସେଣ୍ଟର୍
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ବାହାରୁଥିବା ଡୋଡା ଓ ଅଫିମ ଚୋରାଚାଲାଣରେ ବରେଲୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ସେଠାରୁ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଯାଉଛି।
- କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ 'ଡୋଡା' ?
ପୋସ୍ତ ଗଛ (Papaver somniferum)ର ଫଳରୁ କଞ୍ଚା ଅଫିମ ବାହାର କରାଯାଇବା ପରେ ଶୁଖିଲା ଫଳ ଓ ଗଛର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶରୁ ଡୋଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପୋସ୍ତ ଦାନା (ଖସଖସ) ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାବେଳେ ଡୋଡାକୁ ଅବୈଧ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।
- ମର୍ଫିନ୍ କମ୍, କିନ୍ତୁ ନିଶାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି !
କଞ୍ଚା ଅଫିମରେ ୧୦–୧୨ ପ୍ରତିଶତ ମର୍ଫିନ୍ ଥାଏ। ଡୋଡାରେ ଏହାର ପରିମାଣ ୦.୨ରୁ ୧.୫ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ତଥାପି ଏଥିରେ ମର୍ଫିନ୍ ଓ କୋଡିନ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ କରିପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି।
- ଦୂର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର !
କେତେକ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଡୋଡା ମିଶ୍ରିତ ଚାହା’ ପିଇଲେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କ୍ଲାନ୍ତି କମ୍ ଲାଗେ ଏବଂ ସତେଜ ଅନୁଭବ ହୁଏ।
- ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସତର୍କବାଣୀ
ପାଲାମୁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଜନ ଡା. ଅନିଲ କୁମାର ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାହା’ କିମ୍ବା ମସଲା ଭଳି ଡୋଡା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ। ଏହା ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ଥରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲେ ଏହାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଦୀର୍ଘଦିନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯକୃତ ଓ ବୃକକ୍ ଭଳି ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
- ବୈଧ ଓ ଅବୈଧ ଅଫିମ ଚାଷ
ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ଅନୁମତି ସହ ଅଫିମ ଚାଷ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାରୁ ମର୍ଫିନ୍ ଓ କୋଡିନ୍ ପରି ଔଷଧ ତିଆରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଝାରଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର କେତେକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ଅବୈଧ ଚାଷ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚୋରାଚାଲାଣକୁ ବଳ ଦେଉଛି।
- ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ହଜାର ହଜାର ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ
ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ପାଲାମୁ, ଗଡ଼ୱା ଓ ଲାତେହାର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ୧,୬୦୦ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅବୈଧ ଅଫିମ ଚାଷକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ୫୬୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ଡୋଡା ଜବତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।
- ସଡ଼କ ଓ ରେଳ ସଂଯୋଗର ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ
ଉତ୍ତର ଭାରତ ସହ ସଡ଼କ ଓ ରେଳ ସଂଯୋଗ ଭଲ ଥିବାରୁ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀମାନେ ସହଜରେ ଅଫିମ ଓ ଡୋଡା ପରିବହନ କରୁଛନ୍ତି। ବିହାର ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଜିଟି ରୋଡ୍ ସଂଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁହାଉଛି ।
- NDPS ଆଇନରେ କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା
NDPS ଆଇନ, ୧୯୮୫ ଅନୁଯାୟୀ ୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଡୋଡା କିମ୍ବା ୨.୫ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ କଞ୍ଚା ଅଫିମ ଜବତ ହେଲେ ତାହାକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିମାଣ (Commercial Quantity) ଭାବେ ଗଣାଯାଏ ଏବଂ ଏପରି ମାମଲାରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ସହ ସହଜରେ ଜାମିନ ମିଳିନଥାଏ।
- ପୋଲିସର କଡ଼ା ନଜର
ପାଲାମୁ ରେଞ୍ଜର DIG କିଶୋର କୌଶଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅବୈଧ ଅଫିମ ଚାଷ କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ରାଜ୍ୟ ନେଟୱର୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତିର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିବ।