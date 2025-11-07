ETV Bharat / bharat

ତାମିଲନାଡୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀ ଗିରଫ, ଲେଡିଜ ହଷ୍ଟେଲ ବାଥରୁମ୍‌ରେ ଖଞ୍ଜିଥିଲେ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା

ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଯୁବତୀ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।

Neelu Kumari who has been accused of fixing the spy camera, in a ladies hostel in Tamil Nadu's Hosur town.
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 7, 2025 at 4:30 PM IST

ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁର କ୍ରିଷ୍ଣାଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଲେଡିଜ ହଷ୍ଟେଲର ବାଥରୁମ୍‌ରେ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜିଥିଲେ ମହିଳା । ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ବାଥରୁମ୍‌ର ଭିଡିଓ ପଠାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଯୁବତୀ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଉଦଥାନାପାଲି ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ଯୁବତୀ ଓଡ଼ିଶାର 23 ବର୍ଷିୟ ନୀଲୁ କୁମାରୀ ଗୁପ୍ତା । ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

11 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାର ଅଷ୍ଟମ ମହଲାରେ ଥିବା ବାଥରୁମ୍‌ରେ ଏକ କ୍ୟାମେରା ଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀ ଜାଣିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ କଥା ଯାଇ ହଷ୍ଟେଲ ଓ୍ବାର୍ଡେନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଓ୍ବାର୍ଡେନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ବାଥରୁମରେ ନୀଲୁ କ୍ଯାମେରା ଲଗାଇଥିବା ଜାଣିପାରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ହଷ୍ଟେଲ ସମ୍ମୁଖରେ 2ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମହିଳା କର୍ମୀ ସମସ୍ତ ବାଥରୁମ୍‌ରେ କ୍ୟାମେରା ଖୋଜିବା ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ଦୃଢକାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅଡି ବସିଥିଲେ ।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ହୋସୁର ସବ କଲେକ୍ଟର ଆକ୍ରିତି ସେଟ୍ଟି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଥାଙ୍ଗାଦୁରାଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲେ । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଷ୍ଟେଲରେ 50ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଉତଥାନାପାଲି ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ନୀଲୁକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ପୋଲିସ ତହିଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ସନ୍ତୋଷକୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ କ୍ରିଷ୍ଣାଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଦଳ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ତାର ପ୍ରେମିକା ଫୁଟେଜ ପଠାଇଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ନକରିବାକୁ କ୍ରିଷ୍ଣାଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ନିବେଦନ କରିଛି ।

କ୍ରିଷ୍ଣାଗିରି ହୋସୁରରେ ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରହିଛି । ଏଠାରେ 30 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରନ୍ତି । କାରଖାନା ନିକଟରେ ନାଗମଙ୍ଗଲମ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହଷ୍ଟେଲ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀର 7ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି । ଏନେଇ ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗୋପନୀୟତା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା । ହଷ୍ଟେଲ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ । ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ସମାଧାନ କରିଛୁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କଲା ପିମ୍ପୁଡି, ଜୀବନ ହାରିଲେ ମହିଳା

