ETV Bharat / bharat

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚମୋଲି ଜୋଶୀମଠ ନିକଟରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ: ଚପରରେ ଥିଲେ ଛଅ ଜଣ

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ହେଲିକପ୍ଟରଟି ବଦ୍ରିନାଥରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ଘଟଣାଟି ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ଜୋଶୀମଠ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ।

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚମୋଲି ଜୋଶୀମଠ ନିକଟରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚମୋଲି ଜୋଶୀମଠ ନିକଟରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 30, 2026 at 3:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଚାମୋଲି(ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ): ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି । କିଛି ସମୟ ତଳେ ଏହା ଜୋଶୀମଠ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ହେଲିକପ୍ଟରଟିରେ ଜଣେ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ ଛଅ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟରେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଅପରାହ୍ନ ୨:୧୫ରେ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଜୋଶୀମଠ ନିକଟସ୍ଥ ହାତୀ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇ ଥିଲା । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଲା ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ହାତୀ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରଥମେ ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ହିଁ SDRFର ଏକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ।

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୋଶୀମଠର ଚାଇ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଖବର ମିଳିଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଏବଂ SDRF ମିଳିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଉଚ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିମାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟରେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଅପରାହ୍ନ ୧:୧୪ ରେ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମରୁ ଡେରାଡୁନର ସହସ୍ତ୍ରଧାରe ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରଥିଲା । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଜୋଶୀମଠ ନିକଟସ୍ଥ ହାତୀ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲା । ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏହାର ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲିକପ୍ଟର ସହ ଜଡିତ କିଛି ସୂଚନା।
ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲିକପ୍ଟର ସହ ଜଡିତ କିଛି ସୂଚନା। (photo- UCADA)

"ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମରୁ ଡେରାଡୁନ ଫେରୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସ ଭାରତ ଆଭିଏସନ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ଜୋଶୀମଠ ଅଞ୍ଚଳର ମାରୱାଡି ସେତୁ ଉପରେ ଥିବା ଜେପି ପାୱାର ହାଉସ୍ ନିକଟରେ ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏଥିରେ ଜଣେ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ, ଏସଡିଆରଏଫ, ସେନା ଏବଂ ଆଇଟିବିପି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା" ବୋଲି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସିଭିଲ ଆଭିଏସନ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି (UCADA) ସିଇଓ, ପ୍ରତୀକ ଜୈନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କୀ ପାଣ୍ଠି ନେଟୱର୍କ ଠାବ, 10 ଗିରଫ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁଟାନରେ ହିମସ୍ଖଳନ ପରେ ମୋଚୁ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି, ହାଇଆଲର୍ଟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

UTTARAKHAND HELI CRASHES
BADRINATH HELICOPTER CRASHES
UTTARAKHAND HELICOPTER MISSING
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା
ଚାମୋଲି ବଦ୍ରିନାଥ ଚପର ଦୁର୍ଘଟଣା

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.