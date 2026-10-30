ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚମୋଲି ଜୋଶୀମଠ ନିକଟରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ: ଚପରରେ ଥିଲେ ଛଅ ଜଣ
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ହେଲିକପ୍ଟରଟି ବଦ୍ରିନାଥରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ଘଟଣାଟି ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ଜୋଶୀମଠ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ।
Published : October 30, 2026 at 3:31 PM IST
ଚାମୋଲି(ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ): ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି । କିଛି ସମୟ ତଳେ ଏହା ଜୋଶୀମଠ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ହେଲିକପ୍ଟରଟିରେ ଜଣେ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ ଛଅ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟରେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଅପରାହ୍ନ ୨:୧୫ରେ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଜୋଶୀମଠ ନିକଟସ୍ଥ ହାତୀ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇ ଥିଲା । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଲା ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ହାତୀ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରଥମେ ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ହିଁ SDRFର ଏକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ।
चाई गांव, जोशीमठ के निकट हेलीकॉप्टर क्रैश होने की दुर्भाग्यपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ द्वारा संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्वयं भी पूरे घटनाक्रम की निरंतर निगरानी कर रहा हूं। गंभीर रूप से घायलों को तत्काल एयरलिफ्ट कर बेहतर उपचार हेतु हायर सेंटर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। ईश्वर से यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 30, 2026
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୋଶୀମଠର ଚାଇ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଖବର ମିଳିଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଏବଂ SDRF ମିଳିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଉଚ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିମାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟରେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଅପରାହ୍ନ ୧:୧୪ ରେ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମରୁ ଡେରାଡୁନର ସହସ୍ତ୍ରଧାରe ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରଥିଲା । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଜୋଶୀମଠ ନିକଟସ୍ଥ ହାତୀ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲା । ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏହାର ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
"ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମରୁ ଡେରାଡୁନ ଫେରୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସ ଭାରତ ଆଭିଏସନ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ଜୋଶୀମଠ ଅଞ୍ଚଳର ମାରୱାଡି ସେତୁ ଉପରେ ଥିବା ଜେପି ପାୱାର ହାଉସ୍ ନିକଟରେ ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏଥିରେ ଜଣେ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ, ଏସଡିଆରଏଫ, ସେନା ଏବଂ ଆଇଟିବିପି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା" ବୋଲି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସିଭିଲ ଆଭିଏସନ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି (UCADA) ସିଇଓ, ପ୍ରତୀକ ଜୈନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କୀ ପାଣ୍ଠି ନେଟୱର୍କ ଠାବ, 10 ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁଟାନରେ ହିମସ୍ଖଳନ ପରେ ମୋଚୁ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି, ହାଇଆଲର୍ଟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ