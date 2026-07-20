ETV Bharat / bharat

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ; ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି

IMD ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ଓ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି; ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କାରେ ପ୍ରଶାସନର ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

CHAR DHAM YATRA
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ; ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 20, 2026 at 2:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଡେରାଡୁନ୍: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ଓ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଲର୍ଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି(ସୋମବାର) ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ଓ ପରିଚାଳନାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି।

  • ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସାମୟିକ ବନ୍ଦ

ଗଡ଼ୱାଳ କମିଶନର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ ଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଉ ଏବଂ ମାର୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। ଏହାସହ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

  • ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି

ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ଓ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମାର୍ଗ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ଓ ପରିସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ ହେବା ପରେ ପୁଣିଥରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।

  • ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ଅପିଲ

ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି ଯେ, କୌଣସି ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଉଥିବା ଆଧିକାରିକ ସୂଚନାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ଓ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗର ପରିସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରନ୍ତୁ।

  • ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୪.୮୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ

ମୌସୁମୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିଛିଟା ସୀମିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉତ୍ସାହ କମିନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଚାରଧାମ ସହ ହେମକୁଣ୍ଡ ସାହିବ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ୧୯ ଜୁଲାଇରେ ଚାରଧାମ ଓ ହେମକୁଣ୍ଡ ସାହିବରେ ମୋଟ ୯,୦୧୮ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ଚାରିଧାମ ଓ ହେମକୁଣ୍ଡ ସାହିବର କପାଟ ଖୋଲିବା ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୪,୮୪,୪୨୯ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମରେ ୧୫,୨୧,୩୮୧ ଜଣ, କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ୧୪,୦୯,୬୬୮ ଜଣ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଧାମରେ ୬,୯୯,୩୮୭ ଜଣ, ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଧାମରେ ୬,୪୬,୨୩୫ ଜଣ ଏବଂ ହେମକୁଣ୍ଡ ସାହିବରେ ୨,୦୭,୭୫୮ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।

  • ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ: ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବନ୍ଦ

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନ, ପୌରୀ, ଟେହରି, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ, ହରିଦ୍ୱାର, ନୈନିତାଲ, ଉଧମ ସିଂହ ନଗର, ପିଥୋରାଗଡ଼, ଚମୋଲି, ଚମ୍ପାୱତ ଓ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଆମରଣ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ତିନିଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ

TAGGED:

CHAR DHAM TRAVEL HALT
UTTARAKHAND RAIN
SCHOOLS CLOSED
ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ସାମୟିକ ବନ୍ଦ
CHAR DHAM YATRA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.