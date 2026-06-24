ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ: ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟାରେ 3 ନିଖୋଜ, 18 ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
ତୁହାକୁତୁହା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅରୁଣାଚଳପ୍ରଦେଶ କେୟି ପନ୍ନୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା । ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଭୁସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ।
Published : June 24, 2026 at 1:06 PM IST
ପିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ
ଅରୁଣାଚଳପ୍ରଦେଶ: ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଅରୁଣାଚଳପ୍ରଦେଶ । ଆଜି (ବୁଧବାର) ତୁହାକୁ ତୁହା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର କେୟି ପନ୍ନୋର (Keyi Panyor) ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା । ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୁସ୍ଖଳନ, ମାଟି କ୍ଷୟ ଘଟି ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛି । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 18ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଯାନବାହନ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଓ ବହୁ ଲୋକ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ନ ପହଞ୍ଚିପାରି ଫସି ରହିଛନ୍ତି ।
Heavy rainfall and flash flooding have caused significant destruction at the NEEPCO Colony in Posa, Yazali, Keyi #Panyor District, #ArunachalPradesh, India.— Siraj Noorani (@sirajnoorani) June 24, 2026
According to the information so far, 15 quarters were destroyed and the main highway bridge was washed away. pic.twitter.com/maMMWBFmF8
ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିଛି:
ପୁସା ନିକଟସ୍ଥ ୟଜାଲି ସର୍କଲରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୁସା ନିପ୍କୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲୋନୀ (NIPCO Project Colony)ରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଚିବ ଦାନି ସୁଲୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏକ ନିର୍ମାଣାଧିନ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ପାଣି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘର ମାନଙ୍କରେ ପସିଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ 18ଟି ଘର ଏହି ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ।
STORY | Heavy rain triggers landslides, flash floods; 3 missing in Arunachal— Press Trust of India (@PTI_News) June 24, 2026
Incessant rain triggered flash floods in Keyi Panyor district of Arunachal Pradesh on Wednesday morning, inundating low-lying areas and damaging 18 residential units, while landslides on a national… pic.twitter.com/BLWItBfP3w
ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟରେ SDRF ଓ NDRF:
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଆକଳନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଡେପୁଟି କମିଶନର, ଡେପୁଟି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ସର୍କଲ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । "SDRFର ଏକ ଦଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (NDRF)କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି । ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବା NDRF ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବ," ବୋଲି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଚିବ ଦାନି ସୁଲୁ କହିଛନ୍ତି ।
ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ:
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ପୋଟିନ୍ ଏବଂ ହୋଜ୍ ନିକଟରେ ରାଜପଥର ତିନୋଟି ଅଂଶ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଅବରୋଧ ହୋଇଛି । ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ରାଜପଥ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସଫା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ବୋଲି ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ।
ৰক্ষা কৰা প্ৰভু...চকুৰ পচাৰতে ঢাঁহি-মুহি লৈ গৈছে সকলো। বৰষুণ-ভূমিস্খলনৰ ভয়াৱহ ৰূপ। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেয়ি পেনিয়ৰ জিলাৰ প'ছা গাঁৱৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন। হঠাতে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা শিল, বালি আৰু মাটিৰে স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন। pic.twitter.com/0pmqNOok04— PRANAB CHETIA (@pranabchetia111) June 24, 2026
ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଖୋଜଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ବୋଲି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଚିବ ଦାନି ସୁଲୁ କହିଛନ୍ତି ।