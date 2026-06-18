ପୂର୍ବ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା; ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାରି ରହିବ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଗ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀର ଅଗ୍ରଗତିରେ ବିଳମ୍ବ; ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଗରମ ସହ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପ୍ରଭାବ ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବଢ଼ାଇବ। IMDର ପୂର୍ବାନୁମାନ
Published : June 18, 2026 at 1:44 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କିଛି ଦିନର ବର୍ଷା ପରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣିଥରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଗ ଫେରିଆସିଛି। ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
ପରିବେଶବିତ୍ ରାଜେଶ ପଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅସାଧାରଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିବା ମୌସୁମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ ୨୭ରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେହି ସମୟସୀମା ଚାପରେ ରହିଛି। ତଥାପି, ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଡ଼ ବିଳମ୍ବ ବୋଲି କହିବା ଆଗୁଆ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲଘୁଚାପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୌସୁମୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବ କିମ୍ବା ଜୁଲାଇ ପ୍ରାରମ୍ଭକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳ ଚିନ୍ତା ମୌସୁମୀ ଆଗମନର ତାରିଖ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଗରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି। ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆଗାମୀ ୩ରୁ ୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ପାଗ ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହଜ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ସାରା ଦେଶର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ:
- ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଆଗାମୀ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ବଜ୍ରପାତ, ପ୍ରବଳ ପବନ ଓ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
- ପୂର୍ବ ଭାରତ
IMD ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ ୧୦ରୁ ୨୨ ମଧ୍ୟରେ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପ-ହିମାଳୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର ଏବଂ ସିକ୍କିମରେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତ, ପ୍ରବଳ ପବନ ଓ ବର୍ଷା ସହ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ପବନ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଜୁନ୍ ୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
- ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ
ଜୁନ୍ ୧୮ରୁ ୨୪ ମଧ୍ୟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଓ ତ୍ରିପୁରାରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ବଜ୍ରପାତ ଓ ପ୍ରବଳ ପବନର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
- ମଧ୍ୟ ଭାରତ
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ବିଦର୍ଭ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୁନ୍ ୧୮ରୁ ୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରହିବ। ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ବିଦର୍ଭରେ ଜୁନ୍ ୧୮ରୁ ୨୧ ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ, ବିଜୁଳି ଓ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହ ବିଛିନ୍ନ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
- ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ
ଗୁଜରାଟ, କୋଙ୍କଣ-ଗୋଆ, ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ମରାଠୱାଡାରେ ଜୁନ୍ ୧୮ରୁ ୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି। ଜୁନ୍ ୧୮ରେ କୋଙ୍କଣ-ଗୋଆ, ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ମରାଠୱାଡାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତ, ବିଜୁଳି ସହ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ଅନୁକୂଳ ବୃହତ୍ ପାଣିପାଗୀୟ ପରିସ୍ଥିତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀର ଅଗ୍ରଗତିରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆଇଏମଡି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଜାରି କରିଛି।
- ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ:
ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ରାୟଲସୀମା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଓ ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପରେ ଜୁନ୍ ୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିବ। ଜୁନ୍ ୧୮ରେ ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ବିଜୁଳି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।