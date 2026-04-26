ଜଳୁଛି ଭାରତ ! ସତର୍କତା ଜାରି କଲା IMD, ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପ୍ରିଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଗରମ, ଜଳବାୟୁରେ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି । ବଢ଼ୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ।
Published : April 26, 2026 at 8:58 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ପ୍ରକୋପ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ପୂର୍ବଠୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଓ ଉତ୍ତରଠୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ସବୁଠି ନିଆଁ ବର୍ଷା । ଭାରତର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ତୀବ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ, ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି । ସେପଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସର୍ବାଧିକ 252.07 ଗିଗାୱାଟ୍ (GW) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ବଢ଼ୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି:
IMD ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ, ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 40-44 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗନଗରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 44.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଋତୁକାଳୀନ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ ଅତି କମରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଏକ ନିରନ୍ତର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ।
ଏପ୍ରିଲରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରାର ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ 2020ରେ 38-40°C ଥିଲା, 2021ରେ 42-44°Cକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ 2023ରେ 45-47°C ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଋତୁର ଏପରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି ।
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ:
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଜଳବାୟୁରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ଦିଏ । ଶକ୍ତି, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳ ପରିଷଦ (CEEW) ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ପ୍ରାୟ 57 ପ୍ରତିଶତ ଭାରତୀୟ ଜିଲ୍ଲା ଉଚ୍ଚରୁ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାୟ 76 ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ।
ପରିବେଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ହିଶ୍ମି ଜମିଲ ହୁସୈନ ଏହି ଧାରା ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ସେ ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏପ୍ରିଲ ମାସର ତାପମାତ୍ରା ଚିନ୍ତାଜନକ ପାଲଟିଛି । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 40°C ତାପମାତ୍ରାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ଠାରୁ 2026 ମସିହାରେ 44°C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁନାହୁଁ, ବରଂ ଜଳବାୟୁ ମୂଳସୀମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛୁ । ଆହୁରି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ତାପମାତ୍ରା ଏବେ 2022 ହିଟ୍ୱେଭ୍ର ଚରମ ସୀମା ସହିତ ସମାନ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା କେବଳ ଏକ ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିରତା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ଭୂମିକମ୍ପ ପରି ଖବରର ଶିରୋନାମା ନ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ଏହା ନୀରବ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତକାରୀ, ଉତ୍ପାଦକତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚାପ ପକାଏ ଏବଂ ଅସମାନୁଷିତ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ।"
ସତର୍କତା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କଲା ଆଇଏମଡି:
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ବୋଲି ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଉପକୂଳ ଏବଂ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଭୂତ ହେବ, ଯାହା ଅସ୍ୱସ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବ ।
ଆଇଏମଡି କହିଛି ଯେ, ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ଥିର ରହିବ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ସେହିପରି ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷକରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରହିବା, ହାଲୁକା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସମୟରେ କଠିନ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
IMD କହିଛି, "ପିଲା, ବୟସ୍କ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ରୋଗ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଦୁର୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଗରମ ଥକାପଣ ଏବଂ ଅଂଶୁଭାର ଭଳି ଗରମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଚେତନତା ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।"
ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ। ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ, ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଶେଷକରି କେରଳ ଏବଂ ମାହେରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ । ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପାଗ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ।
ବଢ଼ୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର:
ସେପଟେ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ, ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଗରମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଆଗାମୀ ମେ' ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆହୁରି ତାପମାତ୍ରା ବଢ ବୋଲି IMD ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ।
ଗରମ ବଢ଼ିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି । ଗତ ଗୁରୁବାର ସର୍ବାଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦା ପ୍ରାୟ 240 GW ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯୋଗାଣ 240.12 GWରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା । ବୁଧବାର ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦା 239.70 GW ଥିଲା । ଶକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ରାଜେଶ ଚୌରାସିଆ ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଚାହିଦା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଶୁକ୍ରବାର 250 GW ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଯାହା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।"
ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସର୍ବାଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା 270 ଗିଗାୱାଟ୍ ଛୁଇଁପାରେ ଏବଂ ସଦ୍ୟତମ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚାଉଛି ଯେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ତୀବ୍ର ହେବା ସହିତ ଚାହିଦା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ସୀମାର ନିକଟତର ହେଉଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ଗତ ବର୍ଷର 242.77 GW ଚାହିଦାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି, ଯାହାକୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ବୃଦ୍ଧିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଘରମାନଙ୍କରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର, କୁଲର୍ ଏବଂ ରେଫ୍ରିଜରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ରାଜେଶ ଚୌରାସିଆ ।