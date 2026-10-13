ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚର ତାଲିକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦାବି କଲା ମେଡିକାଲ ଡିଭାଇସ୍ ଶିଳ୍ପ
ଉପକରଣ ଓ ଉପଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସମାନ ଜାତୀୟ ଢାଞ୍ଚା ଲାଗୁ କରିବାକୁ AiMeDର ଆହ୍ୱାନ; ରୋଗୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ସଂଗଠନର ସଂଯୋଜକ।
Published : October 13, 2026 at 3:33 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ରୋଗୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ କରିବା ଏଣିକି ସହଜ ହୋଇପାରେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ସେବା ଓ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଦର ଯେପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
Centre Urges States/UTs to Ensure Prominent Display of Healthcare Service Rates at Clinical Establishments Union Health Secretary writes to Chief Secretaries of all States and UTs, calling for effective implementation of provisions relating to transparent display of healthcare charges Move aims to empower patients to make informed healthcare decisions, prevent billing-related disputes and strengthen trust in healthcare services States/UTs also urged to facilitate transparent display of package rates for international patients visiting India on Medical and Ayush Visas #HealthForAll https://t.co/iYpwpHC3eS— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) October 12, 2026
ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି (AiMeD)ର ଫୋରମ୍ ସଂଯୋଜକ ଡାକ୍ତର ରାଜୀବ ନାଥ ମଙ୍ଗଳବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ମେଡିକାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଉପଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବା ଉଚିତ।
ଡାକ୍ତର ନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବାର ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପଦକ୍ଷେପ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନୁକୂଳ। ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ତେବେ ତାଙ୍କ ମତରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଲିଂ କାଉଣ୍ଟରରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମେଡିକାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଓ ଉପଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ବିକ୍ରିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଲାଭାଂଶ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଡାକ୍ତର ନାଥ ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, “ହସ୍ପିଟାଲର ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପଦକ୍ଷେପକୁ AiMeD ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହା ରୋଗୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ମେଡିକାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଓ ଉପଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇଟମ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଥମ ବିକ୍ରିଠାରୁ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଲାଭାଂଶ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ।
ସୋମବାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ପୁଣ୍ୟା ସଲିଳା ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମାବଳୀର ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ରୋଗୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସେ ଚିଠିରେ କହିଛନ୍ତି।
କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟସ୍ (ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍) ଆକ୍ଟ, ୨୦୧୦ ଏବଂ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟସ୍ (ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ) ରୁଲ୍ସ, ୨୦୧୨ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ସେଠାକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ସେବା ଓ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧାର ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, “ଏହି ସୂଚନା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଓ ଇଂରାଜୀ, ଉଭୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।”
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ, ସେଠାରେ ନିଜସ୍ୱ ନିୟାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ନିୟମାବଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସେବାର ଦର ପ୍ରକାଶ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚର ଆକଳନ କରିବା, ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ବିବାଦ ଏଡ଼ାଇବାରେ ସହାୟତା ପାଇବେ ବୋଲି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏଥିସହ ଭାରତକୁ ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ଆୟୁଷ ଭିସାରେ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ସେଠାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବ।
ତେବେ ଡାକ୍ତର ନାଥଙ୍କ ମତରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ରୋଗୀମାନେ କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମେଡିକାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଓ ଉପଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ କିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା ଉଚିତ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏହି ପରାମର୍ଶ ସହ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଡାକ୍ତର ନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ରେ ଉପକରଣର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ (MRP) ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନୁକୂଳ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇପାରିବ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରି ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବିତରକ, ହୋଲସେଲର୍ ଏବଂ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଓ ସର୍ବାଧିକ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ (MRP) ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କହିଛି।
ଡାକ୍ତର ନାଥଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି, ଆମଦାନୀ ସମୟରେ ପଡ଼ୁଥିବା ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ କଷ୍ଟ୍ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ଏକ୍ସ-ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ପ୍ରଥମ ବିକ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭାଂଶର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମଦାନୀକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବିକ୍ରି ସମୟରେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଜିଏସ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବିକ୍ରିର ଅଂଶ ଭାବେ ବିଚାର କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଡାକ୍ତର ନାଥ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏକ ସମାନ ଜାତୀୟ ଢାଞ୍ଚା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ। ଏହାର ପରିକଳ୍ପନା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ AiMeD ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।”
ବାସ୍ତବରେ, କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମାବଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିବାକୁ କହିଛି।