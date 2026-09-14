ETV Bharat / bharat

ଗୁରୁଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କଲେ ମହିଳା ବାଇକର, ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଗଲା ଅଜଣା ଗାଡି

ସିଆ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପୋଲିସକୁ ଚାଳକ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

Screengrab of video showing Sia hit by a car on Golf Course Road
ଗୁରୁଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କଲେ ମହିଳା ବାଇକର (Sia's Instagram page)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 14, 2026 at 4:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗୁରୁଗ୍ରାମ: ସ୍ପୋର୍ଟସ ମହିଳା ବାଇକରଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଅଜଣା ଗାଡି । ଅଜଣା ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିବେଦନ କଲେ ମହିଳା ବାଇକର । ହରିୟାଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଜିଲ୍ଲା ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସ ରୋଡରେ ଏକ କାର ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ବାଇକର ବାଇକରୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଚାଳକ ଜଣକ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପଳାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୋଟର ସାଇକେଲଟି ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷାଡି ହୋଇ ପଡିଥିଲା।

ମହିଳା ବାଇକରଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଅଜଣା ଗାଡି

ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ 'rebelwheels_sia_' ରେ ସିଆ ନାମକ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ଲେଖିଛନ୍ତି ‘‘ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣିଲି। ଏଭଳି ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯିବାକୁ ଜମାରୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ।’’

ତାଙ୍କ ବାଇକ‌ରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ସେ କାର ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି। ସିଆ ରବିବାର ଦିନ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସ ରୋଡ୍‌ରେ ନିଜର ସ୍ପୋର୍ଟସ ବାଇକ 'Aprilla RS 457' ନେଇ ବାହାରିଥିଲେ। ସେହ ସମୟରେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମାରୁତି ସୁଜୁକି ସିଆଜ ସିଆଙ୍କ କାର ପିଛା କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କାରଟି ତାଙ୍କ ନିକଟତର ହେଲା ସେ ଚାଳକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିରାପଦ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଚାଳକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ବାଇକ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ।

ସିଆ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଏବଂ କାରରେ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଓ କାର୍‌ଟିକୁ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ନଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ସେହି ଗାଡ଼ିଟି ତାଙ୍କ ପିଛା କରି ଚାଲିଥିଲା। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ କାରଟି ତାଙ୍କ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଳାଇଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ସିଆ ତାଙ୍କ ବାଇକରୁ ପଡ଼ିଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କାର ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଟ୍ରାଫିକ ସିଗନାଲରେ ଚାଳକକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାଳକ ଜଣକ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର ନକରି ସେଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପଳାଇଥିଲେ।

ସିଆ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପୋଲିସକୁ ଚାଳକ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହାକୁ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରି ଚାଳକ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ଏବଂ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓକୁ ଆଧାର କରି ସେମାନେ ନିଜ ଆଡୁ ଏହି ମାମଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଆଧାରରେ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପୋଲିସ ଏକ ଏଫ‌ଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛି।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏସିପି ଅଭିଲକ୍ଷ ଜୋଶୀ କହିଛନ୍ତି "ରାସ୍ତାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏବଂ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ଆପଣାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ନକଲି ନୋଟ୍ ପରେ ଏବେ ନକଲି 20 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାର କଳା ବ୍ୟବସାୟ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୬ ବର୍ଷର ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଗୁଆଙ୍ଗଝୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଚାଇନା ସର୍ଦନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ

TAGGED:

ROAD ACCIDENT
WOMEN BIKER SIA
MOTORCYCLIST ACCIDENT
ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଦୁର୍ଘଟଣା
GURUGRAM ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.