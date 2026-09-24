ହରିୟାଣାରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର-ଟ୍ରଲି ଓଲଟି ୬ ମୃତ, ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଆହତ
ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ିକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର-ଟ୍ରଲି; ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨ ଶିଶୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ।
Published : September 24, 2026 at 8:40 PM IST
କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର: ହରିୟାଣାରେ ଗୁରୁବାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର-ଟ୍ରଲି ଓଲଟିଯିବାରୁ ୨ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୈଥଲ-କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି।
କାଲାଲ ମାଜରା ଗାଁର ୧୫ରୁ ୨୦ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଏକ ଦଳ ରାଜସ୍ଥାନର ଗୋଗାମେଡ଼ି ଧାମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଗହରଡ଼ସୀ ଗାଁ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର-ଟ୍ରଲିକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଚାଳକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ପୋଲିସ କହିଛି, “ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର-ଟ୍ରଲିର ଚାଳକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ଟ୍ରଲି ତଳେ ଫସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ।”
ଘଟଣା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୩ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକ ନାୟକ ଜୟପ୍ରକାଶ (ଏଲଏନଜେପି) ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଲଏନଜେପି ହସ୍ପିଟାଲର ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡାକ୍ତର ଉପେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୪ ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ସେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରାୟ ୧୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତର ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।”
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି, “ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯିବ। ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଔପଚାରିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।”
ଏପଟେ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ମୃତକମାନଙ୍କ ଘର ଗାଁ କାଲାଲ ମାଜରାରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମୀଣ ସମୁଦାୟଗୁଡ଼ିକ ଦଳଗତ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଟ୍ରାକ୍ଟର-ଟ୍ରଲି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେବେ ରାଜପଥରେ ଅଧିକ ବେଗରେ ଚଳାଚଳ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଓଭରଟେକ୍ ଭଳି ଚାଳନା ସମୟରେ ଏଭଳି ଯାନ ଓଲଟିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଆସୁଛି।