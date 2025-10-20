ଆମେରିକାରେ ହରିୟାଣା ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା; ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ହରାଇ ଶୋକରେ ପରିବାର
Published : October 20, 2025 at 12:16 PM IST
କର୍ଣ୍ଣଲ: ଆଲୋକ ଆଉ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ହରିୟାଣା କର୍ଣ୍ଣାଲ ଜିଲ୍ଲାର ଦଥଲାନାରେ ଖେଳି ଯାଉଛି ଶୋକର ଛାୟା । ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେରିକା ଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମj ପ୍ରଦୀପ କୁମାର(035 ବର୍ଷ)ଙ୍କୁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଖାଲି ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ପରିବାର ନୁହେଁ, ସାରା ଗାଁ ଯେମିତି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଛି ।
ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଆମେରିକାର ପୋର୍ଟଲାଣ୍ତ-ୱାଶିଂଟନ ସୀମାରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଘଟଣା ଦିନ ହଠାତ ମଲ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ । ଚାରିପଟକୁ ଚାହିଁଲେ । ହଠାତ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଉପରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି 3ରୁ 4 ରାଉଣ଼୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଦୀପ ଟଳି ପଡିଥିଲେ । ପରେ ପରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ।
କାହିଁକି ମାରିଲେ ଗୁଳି ?
ହେଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ତାହାର କାରଣ ଜଣାପଡିନାହିଁ । ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରାୟ ଦେଢ ବର୍ଷ ତଳେ ଚାକିରୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ ଏବେ ସେଠାରେ ଏକ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ । କିଛିଦିନ ତଳେ ଘରକୁ ଫୋନ କରି ଭଲ ଚାକିରୀ ପାଇଥିବା ଖବର ଜଣେଇ ଥିଲେ । ଏପରିକି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସେ ସବୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ । ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏହା ତାଙ୍କର ଶେଷ କଥା ଥିଲା ବୋଲି ?
8 ଭଉଣୀରେ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ
ପ୍ରଦୀପ ତାଙ୍କ ଘରେ 8 ଭଉଣୀରେ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଉପରେ ପରିବାରର ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା । ବାପାଙ୍କର ବହୁ ଦିନ ତଳୁ ପରଲୋକ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଦୀପ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ବିହାହ କରିଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନାହାଁନ୍ତି ।
ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ରାମ ରାମ କହି ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି
ଶନିବାର ସକାଳେ ଗାଁରେ ଏହି ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି । ଲୁହଭରା ଆଖିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ । ଖୁବ ହସହସ ମୁହଁ, ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ରାମ ରାମ କହି ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ।’ ଏବେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ମୃତଦେହ କେମିତି ଆସିବ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି । ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଋଣ ବୋଝରେ ବୁଡି ରହିଥିବା ଏଇ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ଆଶା ଭରସା ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ । ଏବେ ଗାଁରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ । ତେଣୁ ମୃତଦେହକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
