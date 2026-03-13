ଏମିତି ଦିଆଯିବ ହରିଶ ରାଣାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ; ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଟାଯିବ ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟ
ହରିଶଙ୍କୁ ଘରୁ ଏମ୍ସକୁ ଅଣାଯିବ । ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ପରେ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ । ଏହା ପରେ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
Published : March 13, 2026 at 1:29 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 13 ବର୍ଷ ଧରି କୋମାରେ ଥିବା ଗାଜିଆବାଦର ହରିଶ ରାଣାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଅନୁମତି ଦେବାପରେ ଏଥିପାଇଁ ପକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ହରିଶଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ । ଏହା ପରେ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ହରିଶଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ।
ହରିଶଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଆଇନଜୀବୀ ମନୀଶ ଜୈନ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ହରିଶଙ୍କୁ ଘରୁ ଏମ୍ସକୁ ଅଣାଯିବ । ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ । ଏହା ପରେ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ଧୀରେ ଧରେ ହଟାଯିବ ସମସ୍ତ ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟ ଉପକରଣ
ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ହରିଶ ରାଣାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯାହା ବି ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ଉପକରଣ ଲାଗିଛି ତାହାକୁ ଏକକାଳୀନ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି କଢାଯିବ । ଏସବୁ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଗଳାରେ ଲଗିଥିବା ଟ୍ୟୁବ, ପେଟରେ ଲାଗିଥିବା ଫି଼ଡିଂ ଟ୍ୟୁବ ଓ ୟୁରିନ କ୍ୟାଥେଟର ପରି ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ । ଏ ସମସ୍ତ ଉପରକଣ ତାଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି ।
ଆଡଭୋକେଟ ମନୀଶ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବା ପରେ ହରିଶ ରାଣାଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥିତିରେ ରଖାଯିବ । ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ କୌଣସି କୃତ୍ରିମ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ବିନା ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ଦିଆଯିବ । ଏହା ପରେ ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଯିବ । ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏମ୍ସ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯିବ ।
ମେଡିକାଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗାଇ଼ଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାମ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଏମ୍ସର ବିିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ ସୁନିଶ୍ଟିତ କରିବେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାକ୍ତର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହିବେ । ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ସେ ନେଇ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ହଟାଯିବା ପରେ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ତୁରନ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଅଧିକ ଦିନ ବି ଲାଗିପାରେ ।
13 ବର୍ଷ ଧରି ହରିଶ ରାଣା ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ
ଆଡଭୋକେଟ ମନୀଶ ଜୈନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟାୀ, ହରିଶ ରାଣା 13 ବର୍ଷ ଧରି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଂଶ ସ୍ୱୟଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହେଁ । ସେ ନା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାହିର କରି ପାରୁଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମାତା ପିତା ତାଙ୍କର ଏ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅଦାଲତରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୁରା ମାମଲା ଶୁଣିବା ପରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ୟାସିଭ ୟୁଥେନେଶିଆ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରଖାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନ ଥାଏ ସେପରି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ ।
