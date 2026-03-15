ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ହରିଶ ରାଣା; ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏମ୍ସର 5ରୁ 6 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଟିମ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋପନୀୟ ଭାବେ କରାଯିବ ।
Published : March 15, 2026 at 2:31 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଗାଜିଆବାଦ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଅନୁମତି ପାଇବା ପରେ ହରିଶ ରାଣାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । 13 ବର୍ଷ ଧରି ବିଛଣାରେ ପଡିଥିବା ହରିଶଙ୍କୁ ଗତାକଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଏମ୍ସକୁ ପଠାଇବା ପରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ । ପୁଅକୁ ଛାଡିବା କଥା ଭାବି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ବାପା ଅଶୋକ ରାଣା ।
ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତିହେଲେ ହରିଶ ରାଣା
ଗାଜିଆବାଦ ନିବାସୀ ହରିଶ ରାଣାଙ୍କ ଓକିଲ ମନୀଷ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏମ୍ସର 5ରୁ 6 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଟିମ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋପନୀୟ ଭାବେ କରାଯିବ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ ବି ସୂଚନା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଆଇନଜୀବୀ ମନୀଷ ଜୈନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ହରିଶଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତର ଟିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ଏ ନେଇ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ କିଛି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ଏହା ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାମ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ ।
ହରିଶଙ୍କ ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆବେଦନ
ତେବେ କୁହାଯାଉଛି, ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ହରିଶଙ୍କୁ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ । ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଲାଗିଥିବା ପାଇପ ଖୋଲାଯିବ । ହରିଶଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଣାଯିବ । ଏହା ପରେ ଯେତେ ଦିନ ସେ ଜୀବିତ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯିବ । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମର ଶରୀର ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ । ହରିଶଙ୍କ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ । କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଉପଯୋଗୀ ତାହାର ସବିଶେଷ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ । ଏହା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, 13 ବର୍ଷ ତଳେ ଚଣ୍ଡିଗଡରେ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ, ହରିଶ ରାଣା ତାଙ୍କର ପିଜି ହଷ୍ଟେଲର 4ର୍ଥ ମହଲାରୁ ପଡି ଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେ କୋମାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ବାପା ଅଶୋକ ରାଣା ଓ ମା ବିଛଣାରେ ପଡି ରହିଥିବା ହରିଶଙ୍କର ସବୁ ଯତ୍ନ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସିବାରୁ ବାପା ଇଚ୍ଚାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଏଥିନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ହରିଶଙ୍କୁ ଘରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏମିତି ଦିଆଯିବ ହରିଶ ରାଣାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ; ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଟାଯିବ ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟିକ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ: 13 ବର୍ଷ ଧରି କୋମାରେ ଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ