51 ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ; ବିଜାପୁର-ସୁକୁମାରେ ମାଓ ସଂଗଠନକୁ ବଡ ଝଟକା
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ । ସୁକମାରେ 21ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରିଥିବାବେଳେ ବିଜାପୁରରେ 30 ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
Published : February 7, 2026 at 7:55 PM IST
ସୁକୁମା/ବିଜାପୁର: ବିଜାପୁର ଓ ସୁକୁମାରେ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ ଲାଗିଲା ବଡ ଝଟକା । ଆଜି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 51 ମାଓବାଦୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୁକମାରେ 21ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରିଥିବାବେଳେ ବିଜାପୁରରେ 30 ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ଏମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ।
ସୁକମାରେ 21 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
ସୁକମା ଜିଲାରେ ଆଜି ପାଖାପାଖି 21 ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ଼୍ଡ ଉପରେ ମୋଟ 76 ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ DVCM କ୍ୟାଡରର 3 ଜଣ, ACM 5 ଜଣ, ଦଳର 13 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀ ନିଜ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା AK-47, SLR, INSAS, BGL ଲଞ୍ଚର ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ଏମାନେ ଦରଭା ଡିଭିଜନ, ଦକ୍ଷିଣ ବସ୍ତର, କେକେବିଏନ ଡିଭିଜନ(ଓଡିଶା) ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଏରିଆ କମିଟିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ।
ବସ୍ତର ଡିଆଇଜି ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ପୁନା ମାରଗେମ-ପୁନର୍ବାସରେ ପୁନର୍ଜୀବନ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ପୁରା ନକ୍ସଲ ସମାଜ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ । ଆଜି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ବିଜାପୁରରେ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡିଲେ 30 ମାଓବାଦୀ
ସରକାରଙ୍କର ପୁନର୍ବାସ ନୀତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବିଜାପୁରରେ ମଧ୍ୟ 30 ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 85ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ମାଓବାଦୀ 'ପୁନା ମାରଗେମ' ଯୋଜନାରେ ଏମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 20 ଜଣ ମହିଳା, 10 ପୁରୁଷ କ୍ୟାଡର ନକ୍ସଲ ଥିଲେ ।
918 ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେଣି
ସରକାରଙ୍କ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ 2024 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 918 ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ସାରିଲେଣି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 1163 ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । 232 ମାଓବାଦୀ ବିଭିନ୍ନ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଜାପୁର ଏସପି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
