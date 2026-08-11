ETV Bharat / bharat

ଲକ୍ଷପତି ପାହାଡ: ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁରେ ବରଷୁଛି ମୋତିମାଣିକ ପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ବଦଳୁଛି ଗରିବଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ

ଏକ  ସମୟରେ ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ମାଟିଘର  ଥିଲା, ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଘର  ପକ୍କା ହୋଇସାରିଛି ।  ବର୍ଷା ଦିନେପାହାଡ଼ରୁ ମିଳୁଥିବା ଅମୂଲ୍ୟ ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି।

hansraj mountain of gaya gives precious gems mania moti
ଲକ୍ଷପତି ପାହାଡ: ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁରେ ବରଷୁଛି ମୋତିମାଣିକ ପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 11, 2026 at 2:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗୟା: ପାହାଡ ପର୍ବତ, ନଦୀ ସାଗର ବେଷ୍ଚିତ ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଖାଲି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ଼୍ଡିତ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବୈଭବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏଠି ପ୍ରକୃତି ଖାଲି ମାଟି ପାଣି ପବନ ଦେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଏନି, ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପଥର ଦେଇ ଜୀବନଶୈଳୀ ବି ବଦଳାଇ ଦିଏ । ବିହାରର ଗୟାରେ ଏପରି ଏକ ପାହାଡ ଅଛି, ଯେଉଁ ପାହାଡ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ କୋଟିପତି କରି ଦେଇଛି । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି । ଏ ପାହାଡ ହେଉଛି ହଂସରାଜ ପାହାଡ଼ । ଏହି ପାହାଡରୁ ବର୍ଷୁଛି ରହସ୍ୟମୟ ମୋତି ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ କୋଟିପତି କରି ଦେଉଛି । ଏଠି ଗାଁ ଲୋକେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୌସୁମୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ବର୍ଷା ହେଲେ ସମସ୍ତ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ପାହାଡ ପାଦଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ, ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଧୋଇ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ମୋତି-ମାଣିକ ପରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର ।

ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁରେ ବରଷୁଛି 'ଭାଗ୍ୟ'

hansraj mountain of gaya gives precious gems mania moti
ଗୟାର ଲକ୍ଷପତି ପାହାଡ ହଂସରାଜ (Etv Bharat)

ଗୟା ସଦର ମହକୁମାରୁ ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗଲେ ପଡେ ହଂସରାଜ ପର୍ବତ । ପର୍ବତ ପାଦଦେଶରେ 'ହସରା ଗାଁ' । ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ଶହ ପରିବାର । ଜନସଂଖ୍ୟା ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ହଂସରାଜ ଖାଲି ଏକ ପାହାଡ଼ ନୁହେଁ, ସମୃଦ୍ଧିର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏଠିକାର ଲୋକେ । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଏକ ସମୟରେ ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ମାଟି ଘର ଥିଲା, ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଘର ପକ୍କା ହୋଇସାରିଛି । ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ପାହାଡ଼ରୁ ମିଳୁଥିବା ଅମୂଲ୍ୟ ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି।

hansraj mountain of gaya gives precious gems mania moti
ଜମିରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ (Etv Bharat)

ମୌସୁମୀ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରତ୍ନ ଖୋଜା

ବର୍ଷାର ଧାରା ଯେତେ ତୀବ୍ର ହୁଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ସେତିକି ଉଦବେଳିତ ହୁଏ । ପାଣିର ସ୍ରୋତ ହଂସରାଜ ପର୍ବତର ମାଟି ଓ ପଥରକୁ ଯେତେବେଳେ ଭସାଇ ନିଏ, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କ୍ଷେତ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ଆଖପାଖ ଜମିରେ ଏହି ଚମକପ୍ରଦ ପଥରଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଏକାଧିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ଏହି ପଥର ପଡିଥାଏ। ଆଉ କାହା ହାତରେ କିଛି ବି ପଡ଼େନାହିଁ । କାହା ଭଗ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଲାଗିଯାଏ ।

hansraj mountain of gaya gives precious gems mania moti
ଗୟାର ଲକ୍ଷପତି ଗାଁ ହସରା (Etv Bharat)

'ପୂର୍ବରୁ ହଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି'

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣି ନ ପାରି ଏହି ପଥରକୁ ମାତ୍ର କେଇ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକି ଦେଉଥିଲେ। କିଏ ପାଞ୍ଚ ହଜାର, କିଏ ଦଶ ହଜାର ତ କିଏ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲେଣି । ଏଠିକାର ପଥରକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ଏହର ଚାହିଦା ବି ବଢ଼ିଲାଣି । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ କିଛି ପଥର ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି।

ସ୍ଥାନୀୟ ରତ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅମିତ କୁମାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ‘ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବା କିଛି ମଣିଆ ଭଳି ପଥରର ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ । ବିଦେଶରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ପଥରର ଚିହ୍ନଟ, ଗୁଣବତ୍ତା, ପ୍ରାଚୀନତା ଓ ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।’

hansraj mountain of gaya gives precious gems mania moti
ଗୟାର ଲକ୍ଷପତି ପାହାଡ ହଂସରାଜ (Etv Bharat)

ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳୁଛି ଗରିବ ବସ୍ତିର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପଥରଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧାନରେ ଗୟା, ବୋଧଗୟା ଓ ରାଜଗୀର ବ୍ୟତୀତ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରେତା ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ଓ ରତ୍ନ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଲୋକ ବର୍ଷା ଦିନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପଥର କିଣି ନେଇଥାନ୍ତି । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦିନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଥିବା ଏହି ବସ୍ତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ପଥର ।

ହସରା ଗାଁର ଅଶୋକ କୁମାର କହନ୍ତି, " ହଂସରାଜ ପର୍ବତରୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ସହ ମଣିଆ, ମୁଙ୍ଗା (ପ୍ରବାଳ), ହୀରା ଓ ମୋତି ଭଳି ପଥର ବହିଆସେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ପଥର ମିଳିଛି। ସାଧାରଣତଃ ମଣିଆ ଓ ଆଇବିଟ୍ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବା ପଥର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି।" ସେହିପରି ଗାଁର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କହନ୍ତି, ‘ବର୍ଷା ଦିନେ ପାହାଡ଼ରୁ ବହିଆସୁଥିବା ପଥର କ୍ଷେତ ଓ ଗାଁ ଜମିରେ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ଷା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ମିଳିଯାଏ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଚାରି-ପାଞ୍ଚଟି ଏପରି ରତ୍ନ ମିଳିସାରିଛି ଏବଂ କିଛି ବିକି ମଧ୍ୟ ସାରିଛି।’

ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଚୀନତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ

ଜୁଏଲର୍ସ ଅମିତ କୁମାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବା କିଛି ମଣିଆ ଓ ଆଇବିଟ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ପଥର ହୋଇପାରେ । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏପରି ପଥରର ମହତ୍ତ୍ୱ କେବଳ ଅଳଙ୍କାର ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ପ୍ରାଚୀନତା ସାଂସ୍କୃତିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ।

ଗୟା କଲେଜର ଭୂଗୋଳ ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଦେବ ଯାଦବ କହନ୍ତି, 'ହଂସରାଜ ପର୍ବତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଭୂଗାର୍ଭିକ ସଂରଚନାର ଏକ ଅଂଶ। ପାହାଡ଼ର ପଥର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଘଷି ହୋଇ ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷା ପାଣି ସହ ତଳକୁ ବହି ଆସିପାରେ।

ହଂସରାଜ ପର୍ବତକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ବେଶ୍ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ । କିନ୍ତୁ ଏହି ପଥରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଚିହ୍ନଟ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ, ବୟସ ଓ ବଜାର ମୂଲ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ ଜରୁରୀ। ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହା ବିଷୟରେ ପ୍ରାମାଣିକ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ତେବେ ହଂସରାଜ ପର୍ବତ କେବଳ ଗୟାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଠାକାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ଭାବନାର ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଦେବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲା ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ; ଜେନେଭାସ୍ଥିତ ଜାତିସଂଘକୁ ପାଞ୍ଚଟି ମୟୂର ଉପହାର ଦେଲା ଭାରତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାୟୁ ସେନାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା 'ଟପ୍ ଗନ' ଭାବନା କଣ୍ଠ; FCL ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରି ରଚିଲେ ଇତିହାସ

TAGGED:

DIVINE NATURE
BIHAR LAKHPATI VILLAGE
GAYA OFFBEAT NEWS
ହଂସରାଜ ପର୍ବତ
GAYA HANSRAJ MOUNTAIN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.