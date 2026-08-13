ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉଠିଲା ରାମଲୀଳା ମୈଦାନ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ; କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଖଡଗେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କୌଣସି ଧର୍ମ ବା ସଂପ୍ରଦାୟର ନାମ ନେଇ ନ ଥିଲି । ହେଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଯଜ୍ଞ କରାଇଥିଲେ ।
Published : August 13, 2026 at 3:55 PM IST
ଡେରାଡୁନ: କଂଗ୍ରେସ ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଅଗଷ୍ଟ 8ରେ ହଲଦ୍ୱାନୀର ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ । ଏହି ଜନସଭା ପରେ ଏକ ବଡ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି । କଂଗ୍ରେସର ଜନସଭା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 11ରେ ଶ୍ରୀରାମ ସେନା ଧର୍ମାର୍ଥ ସେବା ନ୍ୟାସ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଠି ଖଡଗେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରା ଯାଇଥିଲା ।
ହଲଦ୍ୱାନୀର ରାମଲୀଳା ମୈଦାନର ଏହି ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଏବେ କେବଳ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । କଂଗ୍ରେସ ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଆଇନ' (Untouchability Act) ଅଧୀନରେ ଏହାର ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଖଡଗେ କହିଛନ୍ତି, ‘ହଲଦ୍ୱାନୀରେ ମୁଁ ଥିଲି । ସେଠାରେ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲି । ଏଠାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସେଠାରେ ମୁଁ କୌଣସି ଧର୍ମ ବା ସଂପ୍ରଦାୟର ନାମ ନେଇ ନ ଥିଲି । ମୁଁ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲି । ହେଲେ ମୋର ଭାଷଣ ପରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଯଜ୍ଞ କରାଇଥିଲେ । ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କଣ ଏପରି ହୁଏ ? ଆପଣ ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷା କେମିତି କରିବେ ? ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ।’
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗୃହର ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଖଡଗେଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, ‘ଖଡଗେ ଜୀ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଦୁଃଖଦ । ଏହା କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଦୁଃଖର କଥା । ବିଜେପି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ । ତେବେ ଆମେ ଏହି ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଉଛି, ସେଠାରେ ଯାହା କିଛି ବି ହୋଇଛି ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ତେବେ ମୁଁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ, ବିଜେପି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମର୍ଥନ କରେନି । ମୁଁ ଏହାର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ।’
ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ହଲଦ୍ୱାନୀ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ କଂଗ୍ରେସର ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଜନସଭା କରି ସାରିବା ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ଏ ନେଇ ଶ୍ରୀରାମ ସେନା ଧର୍ମାର୍ଥ ସେବା ନ୍ୟାସ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ମୈଦାନକୁ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ସଂଗଠନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗିରିଶ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି, 'କଂଗ୍ରେସ ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଏପରି ନାରା ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଏଠାରେ ଦେବା ଉଚିତ ନ ଥିଲା । ସେ କହିଥିଲେ, ଏହା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ମଞ୍ଚ । ଏଠାରେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ମଞ୍ଚର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।'
ଏହି ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଦେଶ ସଭାପତି ଗଣେଶ ଗୋଦିୟାଲ ମଧ୍ୟ ମୁହଁଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ଗୋଦିୟାଲ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଜେପି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ଏହି ଘଟଣା ଭାଜପାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସେ ଏହି ମାମଲାରେ ନୈନିତାଲ SSPଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହଙ୍ଗାମା ଭିତରେ ଶେଷ ହେଲା ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ; ଶେଷ ଦିନରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ସଂସଦକୁ ଆସିବାର ସାହସ ନାହିଁ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ