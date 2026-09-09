India's Tobacco Crisis: ଗୁଟଖା-ଖଇନି ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍; ତଥାପି ବଢୁଛି ମୁଖ କର୍କଟ, ଥମୁନି ତମାଖୁର ମାୟାଜାଲ
ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୫ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ୨୧.୩% ପୁରୁଷ ତମାଖୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି; ଗୁଟଖା ବ୍ୟାନ୍ର ‘ଟ୍ୱିନ୍-ପାଉଚ୍’ ମଡେଲ୍, ବେଆଇନ ଚାଲାଣ ଓ ସହଜ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଶୁତୋଷ ଝାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : September 9, 2026 at 3:37 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ୱାଦ, ପରମ୍ପରା ନା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ? ଭାଇଚାରାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ହେଉ କି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଓ ସଉକ ପାଇଁ, ତମାଖୁର ବ୍ୟବହାର ଏବେ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟର ରୂପ ନେଇଛି। ଗୁଟଖା, ଖଇନି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ କଟକଣା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଫଳରେ ବଢୁଛି ମୁଖ କର୍କଟର ଭୟ।
ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୬୦ରୁ ୭୦ ହଜାର ନୂଆ ମୁଖ କର୍କଟ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈନିକ ୧୧୦ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଟୋବାକୋ ସର୍ଭେର ତଥ୍ୟ ତମାଖୁର ଭୟାବହତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି।
- ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତି ୫ ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତମାଖୁ ସେବନକାରୀ
ନବୀନତମ NFHS-6 (୨୦୨୩-୨୪) ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୫ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତଦୂର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ୨୧.୩% ପୁରୁଷ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ହାର ୧.୭%। ସରଳ ଭାବେ କହିଲେ, ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ୫ ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ତମାଖୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି।
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ସୋସାଇଟିର ସଭାପତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଗୋଭିଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ମୁଖ କର୍କଟର ପ୍ରାୟ ୬୦% ମାମଲା ତମାଖୁ ସହ ଜଡିତ। ମୁଖ କର୍କଟର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବେ ତମାଖୁକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି।
- ବ୍ୟାନ୍ ପରେ ବି ‘ଟ୍ୱିନ୍-ପାଉଚ୍’ ମଡେଲ୍
ଗୁଟଖା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା କାହିଁକି କଷ୍ଟକର ହେଉଛି? ଏହାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ‘ଟ୍ୱିନ୍-ପାଉଚ୍’ ମଡେଲ୍। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାନ ମସଲାରେ ସିଧାସଳଖ ତମାଖୁ କିମ୍ବା ନିକୋଟିନ୍ ମିଶାଇବା ଉପରେ ରୋକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ପାନ ମସଲା ଓ ସୁଗନ୍ଧିତ ତମାଖୁକୁ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ପାଉଚ୍ରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି।
ଗ୍ରାହକ ଦୁଇଟି ପାଉଚ୍ କିଣି ନିଜେ ମିଶାଇ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍, ଗୁଟଖାର ପ୍ୟାକେଟ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁଟଖା ସେବନର ଉପାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ।
- ତମାଖୁ ନଥିଲେ ବି ସୁପାରି କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ?
ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ; ତମାଖୁ ନଥିବା ପାନ ମସଲା ସୁରକ୍ଷିତ। କିନ୍ତୁ ପାନ ମସଲାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ସୁପାରି ନିଜେ ଏକ Group-1 carcinogen ଭାବେ ବର୍ଗୀକୃତ।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସୁପାରି ସେବନ କଲେ ମୁଖ ଭିତର ତନ୍ତୁର ନମନୀୟତା କମିଯାଏ। ଏହାକୁ OSF (Oral Submucous Fibrosis) କୁହାଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଖ ଖୋଲିବାରେ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କର୍କଟର ରୂପ ନେଇପାରେ।
- ସିଧା ବିଜ୍ଞାପନ ବନ୍ଦ, ହେଲେ ‘ସରୋଗେଟ୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜିଂ’ ଜାରି
ତମାଖୁର ସିଧାସଳଖ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ କଟକଣା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର ନାଁରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଅଳେଇଚ, ପାନ ମସଲା, ମାଉଥ୍ ଫ୍ରେଶନର ଆଦି ନାଁରେ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ଏହାକୁ ସରୋଗେଟ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଏପରି ବିଜ୍ଞାପନ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ତମାଖୁ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇପାରେ।
- ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ସହଜରେ ମିଳୁଛି ଗୁଟଖା
ପ୍ରତିବନ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୋରାଚାଲାଣ ଓ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଟଖା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ପାନ ଦୋକାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ କିରାଣା ଦୋକାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଚେନ୍ ମଜବୁତ ରହିଛି। COTPA ଅଧୀନରେ କେତେକ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଜରିମାନା ତୁଳନାମୂଳକ ଭାବେ କମ୍ ଥିବାରୁ ଆଇନର ଭୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହୁଛି।
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ୧୦୦ ଗଜ ପରିସରରେ ତମାଖୁ ବିକ୍ରି ନିଷେଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପାଳନ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି।
- ସିଗାରେଟ୍ ନୁହେଁ, ବିଡ଼ି ଓ ଖଇନି ମଧ୍ୟ ମାରାତ୍ମକ
GATS-2 (୨୦୧୬-୧୭) ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୫ ବର୍ଷ ଓ ତଦୂର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ୧୭.୮% ବୟସ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ୧୧.୩% ଧୂମପାନକାରୀ ଏବଂ ୮.୮% ଧୂମହୀନ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଥିଲେ।
ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହାର ୨୮.୯%, ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪.୮% ଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରମୁଖ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ
- ବିଡ଼ି - ୮.୨%
- ଖଇନି - ୪.୯%
- ସିଗାରେଟ୍ - ୪.୯%
- ଗୁଟଖା - ୩%
ଏହି ତଥ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ତମାଖୁ ସମସ୍ୟା କେବଳ ସିଗାରେଟ୍ରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ।
- ତମାଖୁର ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛି ପୂରା ପରିବାର
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ସୋସାଇଟିର ସଭାପତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଗୋଭିଲଙ୍କ ମତରେ, ତମାଖୁ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି।
କର୍କଟ, ହୃଦ୍ରୋଗ ଓ ଗୁରୁତର ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗର ପ୍ରମୁଖ ରୋକାଯୋଗ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ତମାଖୁ ଅନ୍ୟତମ। ପରିବାରର ରୋଜଗାରକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଦୀର୍ଘ ଚିକିତ୍ସା, ଆୟ ହ୍ରାସ ଓ ଉତ୍ପାଦକତା କମିବା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଓ ମାନସିକ ଚାପରେ ପଡ଼ିଥାଏ।
- ଦେଶ ଉପରେ ୧.୭୭ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ
WHOର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୭-୧୮ରେ ଭାରତରେ ତମାଖୁଜନିତ ରୋଗ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ମୋଟ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପ୍ରାୟ ୧.୭୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଉତ୍ପାଦକତା ହ୍ରାସର କ୍ଷତି ସାମିଲ ଥିଲା।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ୨୦୧୯-୨୧ର ଏକ ଭାରତୀୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ୩୫ରୁ ୫୪ ବର୍ଷ ବୟସର ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁର ୪୫.୭% ତମାଖୁ ସେବନ ସହ ଜଡିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ହାର ୨.୫% ଥିଲା।
- ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢୁଛି ଓରାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ମାମଲା
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୁଟଖା ଓ ତମାଖୁ ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ କର୍କଟ ଓ ଗୁରୁତର ମ୍ୟାଲିଗ୍ନାନ୍ସିର ମାମଲା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି।
ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ
୨୦୨୩: ମୋଟ ଓରାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ମାମଲା ୨,୯୦୧ (ପୁରୁଷ - ୨,୪୨୯ ଓ ମହିଳା - ୪୭୨)
୨୦୨୪: ମୋଟ ମାମଲା ୩,୦୫୧ ( ପୁରୁଷ - ୨,୫୬୯ ଓ ମହିଳା - ୪୮୨)
ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ମୋଟ ମାମଲାରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି।
ତେବେ ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଦିଗ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଶର ଏକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ୍ ହବ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍କଟ ରୋଗୀ ଏଠାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ମାମଲାକୁ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମିତ କିମ୍ବା ଚିହ୍ନଟ ମାମଲା ବୋଲି ଧରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।
- ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଅବୈଧ ଚାଲାଣର ଅଭିଯୋଗ
NCR ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ସୀମା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ହରିୟାଣା ସହ ଲାଗିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅବୈଧ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଚାଲାଣ ରୋକିବାରେ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଅବୈଧ ଭାବେ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
ଏହା ସହ ବଜାରରେ ହର୍ବାଲ୍, ମାଉଥ୍ ଫ୍ରେଶନର ଓ ଫ୍ଲେଭର୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନାଁରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ନୂଆ ଉତ୍ପାଦ ଆସୁଛି। ଯୁବପିଢ଼ି ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶା ଜାଲରେ ଫସୁଥିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି।
- ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳୁଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ
- ମୁଖ କର୍କଟ ଏବେ କେବଳ ବୟସ୍କଙ୍କ ରୋଗ ହୋଇ ରହିନାହିଁ
- ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ୨୫ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି
- ସହରୀ ଜୀବନଶୈଳୀ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଚାପ ଓ ବଦଳୁଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଯୁବପିଢ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ସହ ଧୂମହୀନ ତମାଖୁର ନୂଆ ରୂପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି
- ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ତମାଖୁ ଓ ଫ୍ଲେଭର୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ମୁଖରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଘା’ ଓ ପ୍ରି-କ୍ୟାନ୍ସରସ୍ ଲେସନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି
- କର୍କଟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ ଦିଏ ଅନେକ ସଙ୍କେତ
PGIMSର ଡେଣ୍ଟାଲ୍ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡା. ମଞ୍ଜୁନାଥଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଗୁଟଖାରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକାରର କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ।
ଡାକ୍ତରମାନେ ତମାଖୁ ଓ ଗୁଟଖା ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି।
ମୁଖ କର୍କଟର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲକ୍ଷଣ ରହିପାରେ।
- ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଲ କିମ୍ବା ଧଳା ଦାଗ
- ନ ଶୁଖୁଥିବା ଘା’
- ମୁଖର ଗଠନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
- ମୁଖ ଖୋଲିବାରେ ସମସ୍ୟା
- ମୁଖ ଭିତରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
କର୍କଟ ହଠାତ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଖରେ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ। ଡେଣ୍ଟାଲ୍ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡା. ହରନୀତ ସିଂହଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଓରାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କେବଳ ଧୂମପାନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଗୁଟଖା ଓ ଅନ୍ୟ ଧୂମହୀନ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଡେଣ୍ଟାଲ୍ ଚେକ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଓରାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସରର ଲକ୍ଷଣ ମିଳିଥିଲା। ମହିଳାଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଟଖା ସେବନ କରୁଥିବା କହିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
- ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ
ରୋହତକ୍ PGIMSର ଡେଣ୍ଟାଲ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଖ କର୍କଟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସହ ଯାଞ୍ଚ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। କେବଳ ସତିକି ନୁହେଁ; ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍ ଓ ତମାଖୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଦେଶରେ ୨୬.୭ କୋଟି ବୟସ୍କ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ
GATS India 2016-17 ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୨୬.୭ କୋଟି ବୟସ୍କ, ଅର୍ଥାତ୍ ୧୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ।
ଦେଶର ମୋଟ ବୟସ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୨୮.୬% ବର୍ତ୍ତମାନ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୪୨.୪% ପୁରୁଷ, ପ୍ରାୟ ୧୯.୮ କୋଟି ଏବଂ ୧୪.୨% ମହିଳା, ପ୍ରାୟ ୫.୩ କୋଟି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାରର ସାଧାରଣ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଖଇନି, ଗୁଟଖା-ପାନ ମସଲା, ତମାଖୁଯୁକ୍ତ ପାନ ରହିଛି। ଧୂମପାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍ ଓ ହୁକ୍କା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି।
- କେଉଁ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ?
GATS ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତମାଖୁଯୁକ୍ତ ପାନ ମସଲାର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ।
ପୁରୁଷ:
- ତମାଖୁଯୁକ୍ତ ପାନ ମସଲା — ୧୪.୯୦%
- ଖଇନି — ୧୨.୪୦%
- ସିଗାରେଟ୍ — ୧୩.୩୦%
ମହିଳା:
- ତମାଖୁଯୁକ୍ତ ପାନ ମସଲା — ୨.୨୦%
- ଖଇନି — ୧.୩୦%
- ସିଗାରେଟ୍ — ୧.୪%
ସିଗାରେଟ୍ କିମ୍ବା ବିଡ଼ି ସେବନ କରୁଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୪୬% ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୫ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସିଗାରେଟ୍ କିମ୍ବା ବିଡ଼ି ସେବନ କରୁଥିଲେ।
- ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୭୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ନେଉଛି ତମାଖୁ
WHOର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତମାଖୁ ଶରୀରର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଏହା କର୍କଟ, ହୃଦ୍ରୋଗ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଫୁସଫୁସ ରୋଗ, ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ, ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଓ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ କୋଟି ଲୋକ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତମାଖୁ ୭୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛି। ଏଥିରେ ୧୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଜେ ଧୂମପାନ ନକରି ଅନ୍ୟର ଧୂଆଁ ବା Second-hand Smokeର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି।
ବିଶେଷକରି ଶିଶୁ, କିଶୋର ଓ ଯୁବ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ନିକୋଟିନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ। ଏହି ବୟସରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ ଚାଲିଥିବାରୁ ନିକୋଟିନ୍ରେ ଶୀଘ୍ର ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ