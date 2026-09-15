ETV Bharat / bharat

ଗୁରୁଗ୍ରାମ ହିଟ୍‌ ଆଣ୍ଡ ରନ୍‌ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ବୈଶଂଲ ଗିରଫ, ଲାଗିଲା ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଦଫା

ଗାଡି ଚଢାଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ । ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ବୈଶଂଲ ଗିରଫ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ ଯୁବତୀ ।

Gurugram Biker Case
ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ବୈଶଂଲ ଓ ଯୁବତୀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 15, 2026 at 4:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗୁରୁଗ୍ରାମ(ହରିୟାଣା): ଗୁରୁଗ୍ରାମ ହିଟ୍‌ ଆଣ୍ଡ ରନ୍‌ ମାମଲାରେ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ । ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଡି ଚଢାଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ବୈଶଂଲ ଗିରଫ । ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ରାଜସ୍ଥାନର ଦୋସା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ଦଫା ଯୋଡିିଛି ପୋଲିସ ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ଯୁବତୀ...

ଗାଡି ଚଢାଇବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୀଡିତା ଯୁବତୀ ଶିବାନୀ ଚୌହାନ ଓରଫ ସିୟା ଚୌହାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବଖାଣିଥିଲେ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ରୋଶନ ଚୌହାନ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ସେକ୍ଟର 56 ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେକ୍ଟର 56 ପୋଲିସର ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ସିୟାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ:

ଗୁରୁଗ୍ରାମ ସେକ୍ଟର 56ର ଏସଏଚଓ ମନୋଜ କୁମାର ସିୟାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ଓ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ BNS ଧାରା 109 (ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ) ଯୋଡିଛି ପୋଲିସ । ଏହି ଧାରାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହେବାର ଆଇନ ରହିଛି ।

ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦାବି କଣ ?

ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଦୁଇଟି କଥା କହିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସିୟା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ବୈଶଂଲ ତାଙ୍କ ପିଛା କରିଥିଲେ, ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ କହିବା କଥା, ଭୁଲ ବଶତଃ ତାଙ୍କ କାର୍‌ ସିୟାଙ୍କ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ପୂରା ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

‘ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଜଣାନଥିଲା ଯୁବତୀ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି’

ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲ୍ୟାଣ କହିଛି, ତାଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା ଜଣେ ମହିଳା ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି । ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସିୟା । ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିପରି ଜଣାପଡିଲାନି, ଜଣେ ମହିଳା ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ବୋଲି...ମୋ ଲମ୍ବା କେଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ବାଇକକୁ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲା ବୋଲି ସିୟା କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗୁରୁଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କଲେ ମହିଳା ବାଇକର, ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଗଲା ଅଜଣା ଗାଡି

TAGGED:

KALYAN BAINSLA
HIT AND RUN
ହିଟ ଆଣ୍ଡ ରନ
ଗୁରୁଗ୍ରାମ ବାଇକ ଦୁର୍ଘଟଣା
GURUGRAM BIKER CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.