ଗୁରୁଗ୍ରାମ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ବୈଶଂଲ ଗିରଫ, ଲାଗିଲା ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଦଫା
ଗାଡି ଚଢାଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ । ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ବୈଶଂଲ ଗିରଫ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ ଯୁବତୀ ।
Published : September 15, 2026 at 4:22 PM IST
ଗୁରୁଗ୍ରାମ(ହରିୟାଣା): ଗୁରୁଗ୍ରାମ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲାରେ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ । ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଡି ଚଢାଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ବୈଶଂଲ ଗିରଫ । ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ରାଜସ୍ଥାନର ଦୋସା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ଦଫା ଯୋଡିିଛି ପୋଲିସ ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ଯୁବତୀ...
ଗାଡି ଚଢାଇବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୀଡିତା ଯୁବତୀ ଶିବାନୀ ଚୌହାନ ଓରଫ ସିୟା ଚୌହାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବଖାଣିଥିଲେ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ରୋଶନ ଚୌହାନ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ସେକ୍ଟର 56 ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେକ୍ଟର 56 ପୋଲିସର ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
Gurugram's Golf Course Road Accident Case | Gurugram Police took suo motu cognizance and registered a case at the Sector-56 police station. During the subsequent thorough investigation and detailed analysis of CCTV footage, Section 109 of the BNS (attempt to murder) was added to…— ANI (@ANI) September 15, 2026
ସିୟାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ:
ଗୁରୁଗ୍ରାମ ସେକ୍ଟର 56ର ଏସଏଚଓ ମନୋଜ କୁମାର ସିୟାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ଓ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ BNS ଧାରା 109 (ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ) ଯୋଡିଛି ପୋଲିସ । ଏହି ଧାରାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହେବାର ଆଇନ ରହିଛି ।
ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦାବି କଣ ?
ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଦୁଇଟି କଥା କହିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସିୟା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ବୈଶଂଲ ତାଙ୍କ ପିଛା କରିଥିଲେ, ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ କହିବା କଥା, ଭୁଲ ବଶତଃ ତାଙ୍କ କାର୍ ସିୟାଙ୍କ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ପୂରା ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
‘ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଜଣାନଥିଲା ଯୁବତୀ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି’
ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲ୍ୟାଣ କହିଛି, ତାଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା ଜଣେ ମହିଳା ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି । ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସିୟା । ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିପରି ଜଣାପଡିଲାନି, ଜଣେ ମହିଳା ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ବୋଲି...ମୋ ଲମ୍ବା କେଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ବାଇକକୁ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲା ବୋଲି ସିୟା କହିଛନ୍ତି ।