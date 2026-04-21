ଗୁଜୁରାଟରେ ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇ 200ରୁ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ, ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
Published : April 21, 2026 at 11:48 AM IST
Gujarat Food Poisoning , ଦାହୋଦ (ଗୁଜୁରାଟ): ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଭୋଜି ଖାଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ଏପରି ଘଟଣା ଗୁଜୁରାଟର ଦାହୋଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି । ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । କିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାହୋଦର ଜାଏଦସ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ।
ଭୋଜି ଖାଇ 200ରୁ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ:
ଗୁଜୁରାଟ ଦାହୋଦ ଜିଲ୍ଲା ଗରୱାଡ଼ା ତାଲୁକାସ୍ଥିତ ଅଭଲୋଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବିବାହ ଭୋଜି ଗତକାଲି (ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖ) ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଭୋଜି ଖାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତକରଣ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଗୁଜୁରାଟର ଦାହୋଦ ଜିଲ୍ଲାର ଜାଇଜସ୍ ହସ୍ପିଟାଲର RMO ରାଜୀବ ଡାମୋର କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମରେ ଆୟୋଜିତ ଭୋଜିରେ ପନିର ତରକାରୀ, ଭାତ, ଡାଲି ଏବଂ ଆମ୍ବ ରସ ସମେତ ଭଳିକି ଭଲି ଖାଦ୍ୟ ପରଷା ଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ରାତି 11ଟା ବେଳକୁ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତକରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ଜାଇଜସ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ହସପିଟାଲରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ଗଢ଼ାଯାଇ, ଅସୁସ୍ଥ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ।
VIDEO | Gujarat: Over 400 fall ill after suspected food poisoning at wedding in Dahod's Abhlod, several hospitalised, probe underway by health officials.
ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନ:
ଅଭଲୋଡ ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାଞ୍ଚାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ରାମରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭୋଜିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତିକରଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ 200ରୁ 250 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭୋଜିରେ 1000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା । ଗରୱାଡାର ବିଧାୟକ ହସପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଅସୁସ୍ଥ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ।"
ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହିତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆ ଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମଚାରୀମାନେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ । ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।