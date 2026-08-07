ଖାଦ୍ୟ ମାଗୁଥିଲା 2 ବର୍ଷର ଝିଅ, ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ମା’: କାହିଁକି ଜାମିନ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ?
ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ଜଣେ ମା’ର ଅପରାଧ ନୁହେଁ ବଂର ସମାଜ, ସରକାର ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଫଳତାର ଏକ ଆଇନା ମଧ୍ୟ ।
Published : August 7, 2026 at 10:01 AM IST
ଗାନ୍ଧୀନଗର: ନିଜର 2 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ । ମାମଲାର ବିଚାର ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ । ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ଜଣେ ମା’ର ଅପରାଧ ନୁହେଁ ବଂର ସମାଜ, ସରକାର ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଫଳତାର ଏକ ଆଇନା ମଧ୍ୟ ।
ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଜଣେ ମା’କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦିଏ, ନିଜ ଛୁଆ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ତାହା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚେତାବନୀ ଅଟେ । ଭୋକ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ଏହା ମଣିଷର ଗରିମା, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହ ଜଡିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ । କୋର୍ଟ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ଏପରି ଘଟଣାକୁ କେବଳ ଅପରାଧ ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ମାମଲାଟି କଣ ?
ଏହି ମାମଲାଟି ସୁରଟ ବରଚ୍ଛା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଅଟେ । ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 19, 2026ରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ, ତାଙ୍କ 2 ବର୍ଷର ଝିଅ ଭୋକ ହେବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଖାଦ୍ୟ ମାଗୁଥିଲା । ଏଥିରେ ବିରକ୍ତି ହୋଇ ମା’ ଶିଶୁଟିକୁ ପିଟିଥିଲେ । ଫଳରେ ଶିଶୁଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମା’ ସେ ସମୟରେ 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ।
ହାଇକୋର୍ଟ ଜାମିନ୍ କାହିଁକି ଦେଲେ ?
ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ହସମୁଖ ଡି.ସୁଥାର ଏକ ଆଦେଶରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଓ ଦାରିଦ୍ରତା କୌଣସି ମା’କୁ ଏସବୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ତାହା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସଫଳତା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇନପାରେ । ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖାଦ୍ୟ, ବାସସ୍ଥଳୀ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି କେହି ଭୋକ ସହ ଲଢୁଛି ତାହା ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତା ଅଟେ ।
ସରକାର ଓ ସମାଜକୁ ହାଇକୋର୍ଟ କଣ କହିଲେ ?
ଏହି ଘଟଣା ବୟାନ କରୁଛି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥଳରେ ଦୁର୍ବଳତା ପରିବାର, ବିଶେଷକରି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ । ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ, 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ, ପୋଷଣ ଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ । କୌଣସି ବି ଶିଶୁକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଛି । ଅଭାବୀ ପରିବାର ନିକଟରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ।